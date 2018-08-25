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الصين تخفف قيود الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي، حيث أعلنت هيئة الرقابة المصرفية داخل الدولة الصينية عن إلغاء وتنقيح بعض من “اللوائح الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي” داخل البلاد في محاولة منها لدفع عجلة الانفتاح المالي في الدولة الصينية.

وسوف تقوم الدولة الصينية بإلغاء قواعد الإدارة الخاصة باستثمار “المؤسسات المالية الأجنبية في الأجهزة المحلية الصينية، وتقوم بتطبيق تلك السياسات في الدخول إلى سوق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة الصينية.

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وجاء تلك التصريحات تبعاً للبيان الصادر عن “لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين”، وأعلنت اللجنة عن إلغاء القيوم المفروضة أيضا على “الحيازات الأجنبية في الشركات المصرفية، وإدارة الأصول الصينية في ثلاثة وثائق أخرى”.

وسوف يتم تحديد قواعد جديدة عندما تستثمر المؤسسات الأجنبية في البنوك التجارية داخل الدولة الصينية أو الأجهزة المالية الريفية ففي تلك الحالة ينبغي تغيير الإدارة والإشراف على تلك الأجهزة.

وقد أعلن البيان “أن الدولة الصينية سوف تقوم على خلق آلية عادلة و منفتحة وشفافة للاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي وتحافظ على استقرار النظام وثباته”، وتأتي تلك الخطوة فيما تتقدم الدولة الصينية بثبات نحو انفتاح القطاع المالي.

وتتخذ الدولة الصينية العديد من التدابير الخاصة بخفض القيوم التي قد تم فرضها على المستثمرين الأجانب داخل الصين مع السماح لجذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق الصيني في أسواق السندات والأسهم.

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