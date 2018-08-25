مطروح ترفع شعار كامل العدد وأسعار صادمة لإيجار الليلة الواحدة

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مطروح ترفع شعار كامل العدد وإيجار الشقة سجل 3 آلاف جنيه لليلة، تشهد محافظة مرسى مطروح حالة من الزحام الشديد خلال موسم الصيف، وقد ازدادت أعداد السياح والمصطافين خلال فترة عيد الأضحى المبارك بشكل ملحوظ.

وقد رفع جميع القرى السياحة والفنادق في مرسى مطروح شعار كامل العدد، وكذلك عدد كبير من الشقق المصيفية، وقد انعكس حالة الزحام الشديد على المحافظة رفع أسعار الشقق في بعض المناطق التي تقرب من البحر إلى سعر ثلاثة آلاف جنيه في الليلة الواحدة.

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ودفع تلك الأسعار المصطافين إلى السكن في بعض المناطق النائية والبعيد عن البحر، وشهدت شواطئ مرسى مطروح وبالتحديد شاطئ عجيبة الذي يتميز بمناظره الطبيعية الخلابة حالة من الزحام الكبير.

كما شهدت شواطئ “الغرام، والأبيض، والبوسيت، ورميل، والعوام” إقبال كبير جداَّ خلال الفترة السابقة من المصطافين والسكان القطانين في المحافظة نفسها.

وشهد قرى “الساحل الشمالي بمطروح” إقبال كبر من المصطافين، وحيث كان “قرية مارينا في العلمين، وبورتو مارينا، وريكسوس في المقدمة كأكثر القرى السياحة في مطرح استقبالاً للمصطافين سواء في مجال السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية”.

وقد أكدت مدير الإدارة السياحية بمحافظة مرسى مطروح “صباح توفيق” أن نسبة الإشغال منذ فترة عيد الأضحى المبارك، وحتى الوقت الراهن في بعض من المنشآت السياحة في مرسى مطروح في القرى السياحية والفنادق ومنطقة الساحل الشمالي قد بلغت مائة في المئة، ورفع جميع الفنادق شعار كامل العدد”.

وأشارت “إن هناك متابعة دائمة ومستمرة بناءً على توجيهات محافظ مطروح للخدمات المقدمة للمصطافين مع الرقابة على الخدمات المقدمة وجودتها مع تحرير المحاضر وتوجيه الإنذارات لأى منشأة مخالفة”.

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