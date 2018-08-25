كل ما تريد معرفته عن حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة

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جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عن مسمى الحي السكني R5 الذي قد تم الشروع في تنفيذه في “العاصمة الإدارية الجديدة” قد بدأت تحت مسمى “جاردن سيتي الجديدة”.

وأضاف أن مساحة الحي السكني سوف تكون حوالي 1000 فدان، ومن المقرر أن تتضمن على ثلاثة وعشرين ألف وحدة سكنية عبارة عن “فيلات، وشقق سكنية” متصلة ومنفصلة، وشبه متصلة” إلى جانب طرح عدد من الوحدات السكنية الفاخرة.

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وأضاف مصطفى مدبولي في بيان صادر عن “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” اليوم الموافق السبت “إن الطراز المعماري الذي سوف يتم اتباعها في تنفيذ هذا الحي، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارات المنفذة في منطقة وسط البلد”.

وأضاف “أنه سوف يتم توفير جميع الخدمات في الحي السكني جاردن سيتي في العاصمة الإدارية الجديدة من خدمات صحية، وخدمات دينية، وخدمات تعليمية، وخدمات رياضية، وخدمات ترفيهية، وخدمات تجارية يومية وغيرها من الخدمات الأخرى”.

وأوضح “أن الحي السكني سوف يتضمن على أبراج سكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي ألفين وحدة سكنية، وفندق خمس نجوم”، وأضاف “إن الوزارة سوف تقوم بغلق باب الحجز لشقق العاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني كابيتال ريزيدانس، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للحجز، وقاموا بسداد مبلغ مقدم الحجز”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي “إن الوزارة قد قامت بتخصيص الوحدات بأسبقية حجزها واختيارها على الموقع الإلكتروني أون لاين”، وأكد “إن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني www hdb-reservation com، حيث يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز”.

وأشار إن ظهور شاشة تتضمن بيانات الوحدة المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو الآتي:

المحافظة القاهرة.

المدينة: العاصمة الإدارية الجديدة.

المنطقة: العاصمة الإدارية الجديدة.

الحي: كابيتال ريزيدانس.

المجاورة 8D أو 1D.

نوع الوحدة: شقة.

رقم العمارة.

رقم الوحدة.

ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وقد أشار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية المهندس خالد عباس إنه في حالة عدم استكمال الإجراءات أو في حالة إلغاء حجز الوحدة التي قد تم اختيارها سوف يتم رد المبلغ الذي قام العميل بسداده تبعاً لما يأتي:

سوف يتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني hdb-reservation، ببنك التعمير والإسكان.

بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، و يتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به.

مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

وأشار “أنه تم توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز”، وأشار “إلى أن هذا الطرح يُعد الأول للوحدات السكنية بالحى السكنى “كابيتال ريزيدانس” الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسوف يبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد”.

وأوضح “إن هناك خصم خاص في حالة السداد الفوري، وأنظمة التقسيم الأخرى بفترات ممتدة”، وأشار “إن الحي السكني الذي تُطرح به الوحدات السكنية في منطقة متكاملة الخدمات إلى جانب إقامة عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصي”.

إجراءات السداد

وقد أعلن نائب الوزير للمشروعات القومية تبعاً للنظام التالي:

سداد قيمة عشرة في المئة من قيمة الوحدة السكنية.

سداد 1% مصاريف إدارية.

سداد 0,5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة السكنية خلال شهر من تاريخ حجز الوحدة السكنية.

في حالة سداد باقي قيمة الوحدة السكنية خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم سبعة في المئة من القيمة الإجمالية من الوحدة السكنية بشرط الالتزام في استكمال قيمة جدية الحجز إلى عشرة في المئة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية إلى جانب نسبة 0,5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز.

وأشار قائلاً “أنه في حالة سداد عشرة في المئة من ثمن الوحدة السكنية خلال مدة زمنية تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الحجز، يتم سداد نسبة عشرة في المئة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة، وقدره سبعين في المئة على أقسام ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات أو خمس سنوات أو سبع سنوات تبعاً للقيمة الموضحة في جدول الأقساط المرفقة في كراسات الشروط”.

وأضاف “إن القسط الأول يستحق بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقًا لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط”.

وأوضح “أنه حال رغبة العميل في التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الثلاث سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد ثلاث أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول على موافقة جهة التمويل، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقًا لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات”.

وأوضح ” أنه تتم دراسة الراغب في التمويل، ومنحه التمويل تبعاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أي دفعة أو قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد”.

وأشار “أنه بالنسبة لأسلوب السداد للجراج، فيتم حجز مكان للسيارة في الجراج القائم بنفس العمارة الكائنة بها الوحدة السكنية، تبعاً للأولويات، والأعداد المتوافرة عند التعاقد، ويتم سداد ستين ألف جنيه بالكامل عند التعاقد، وذلك قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج ببدروم العمارة”.

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