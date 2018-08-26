بالنيابة عن «المالية».. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ17.2 مليار جنيه

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يستعد البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية ، تقدر بـ17.2 مليار جنيه ، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط.

وتبلغ قيمة الطرح الأول ، لأذون الخزانة المقرر طرحها لأجل 182 يوما ، 8.5 مليار جنيه ، فضلا عن أذون خزانة ، بقيمة 8.7 مليار جنيه ، وذلك لأجل 357 يوما.

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ويتوقع خبراء أسواق المال ، وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة ، بنهاية العام المالي الحالي ، إلى 440 مليار جنيه ، حيث يتم تمويله ، عن طريق طرح البنك المركزي ، أذون وسندات خزانة ، وأدوات الدين الحكومية ، بالنيابة عن وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.