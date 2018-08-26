تعرف على عقوبة عدم تقديم إقرار ضريبي عن الوحدات السكنية

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أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

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رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

في حال تأخر المكلف بسداد الضريبة ، عن سدادها في وقت استحقاقها ، فمن الممكن تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، دون فرض غرامة تأخير في هذه الحالة ، لعدم توافر مناط فرضها.

49- ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار؟

ويعاقب المكلف بسداد الضريبة ، في حال عدم تقديم إقرار ضريبي عن الوحدة السكنية ، بغرامة تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه ، وذلك في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي ، أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

وفيما يخص حساب العبء الضريبي في القانون الجديد للوحدات السكنية ، فيتم حساب العبء الضريبي في القانون الجديد على النحو التالي:

1. تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتي تبلغ نسبتها 60% من القيمة السوقية له.

2. تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار ، والتي تبلغ نسبتها 3% من القيمة الرأسمالية له.

3. تقدير وعاء الضريبة ، عن طريق استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار ، في مقابل مصروفات الصيانة ، التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.

4. استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون ، للوحدات السكنية ، ويبلغ قدره 24 ألف جنيه سنويا ، لوحدة واحدة لكل أسرة.

5. تطبيق سعر الضريبة ، الذي يبلغ نسبته 10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية للوحدة السكنية ، التي تم التوصل إليها ، عن طريق الخطوة السابقة.