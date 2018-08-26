تعرف على موعد سداد القسط الأول من صندوق النقد الدولي

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تبدأ الحكومة المصرية ، سداد أولى أقساط قرض صندوق النقد الدولي ، الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار ، في شهر مايو من العام 2021 ، حيث تسدد مصر 2.75 مليار دولار ، ويستمر السداد لمدة 5 سنوات ، تنتهي في نوفمبر من العام 2026 ، وذلك بأقساط سداد متساوية ، بحسب ما أكدت ، مصادر حكومية مطلعة.

وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، قال إنه يتبقى مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، من جانب صندوق النقد الدولي ، ودفعتي شريحتين ، وذلك بقيمة ملياري دولار لكل منهما.

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وفي تصريحات صحفية عنه ، أكد الدكتور محمد معيط ، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، لا يزال ساريا على صيغته ، حيث من المقرر انتهاؤه العام المقبل ، لافتا إلى أنه لم يتم التشاور أو التطرق مع صندوق النقد الدولي ، للحصول على قرض مساند آخر للبرنامج ، أو تمديد البرنامج الراهن.

وقال وزير المالية: «الاتفاق شغال ، ولما نخلص السنة الجاية نشوف ، لسه قدامنا مراجعتين ودفعتين ، ولكل حادث حديث» ، موضحا أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، الذي أعدته الحكومة المصرية ، ودعمه الصندوق ، ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية ، فضلا عن تعزيز فرص النمو.

وأكد الدكتور محمد معيط ، استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية ، والتزامها بسداد مديونياتها الخارجية كافة ، وأقساط وفوائد خدمة الدين في مواعيدها ، دون تأخير أو تأجيل ، متابعا أن صندوق النقد الدولي ، سوف يجري مراجعته المقبلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، في شهر نوفمبر المقبل ، تمهيدا لصرف الشريحة التالية من القرض ، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح وزير المالية ، أن الإصلاحات الاقتصادية ، تتيح للحكومة مزيد من الموارد ، لزيادة الإنفاق التنموي على تحسين الخدمات العامة ، والاستثمار في البنية الأساسية ، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ، في شهر نوفمبر من العام 2016 ، وتمتد فترة السماح للسداد حتى 4 أعوام ونصف العام ، وبلغ مجموع ما تسلمته مصر من القرض حتى الآن ، نحو 8 مليارات دولار.