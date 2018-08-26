معدلات غير مسبوقة لـ التضخم الاقتصادي في إيران.. تعرف على الأسباب

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ارتفعت معدلات التضخم الاقتصادي داخل الدولة الإيرانية بعد اتساع نطاق “الأزمة الاقتصادية” بسبب سياسات النظام الإيراني التي تعد فاشلة، مما أدى إلى نفاذ النقد الأجنبي داخل الأسواق الإيرانية اللازمة من أجل دفع قيمة الواردات إلى جانب ارتفاع نسب التضخم الاقتصادي إلى 9,7% خلال السنة السابقة والتي انتهت في تاريخ الثاني والعشرين من شهر أغسطس الحالي 2018.

وقد ارتفعت نسبة التضخم بنسبة مئوية تصل إلى واحد في المئة على أساس شهري مقارنة بنسبة التضخم خلال شهر يوليو السابق لعام 2018، وسط توقعات الخبراء والاقتصاديين بارتفاع أكبر في نسب التضخم خلال الشهر الحالي التي يعلن عنها خلال وقت لاحق من شهر سبتمبر القادم.

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وأعلن المتخصصون “إن عدم استقرار وفرة النقد الأجنبي مما تسبب في دخول المستوردين في أزمة الحصول على السيولة الأجنبية اللازمة من أجل تمويل السلع، مما دفعهم إلى التوجه نحو السوق الموازية”.

ويجدر هنا الإشارة أنه خلال وقت سابق من شهر أغسطس الحالي قد هبطت الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له في التاريخ مسجلاً مائة وسبعة عشر ألف ريال لكل دولار أمريكي واحد، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال وقت سابق.

وقد أوضحت البيانات الاقتصادية الإيرانية الرسمية اليوم “إن مؤشر قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية في إيران قد سجل ما يقارب من 127,7 نقطة فقط في الثاني والعشرين من شهر أغسطس لعام 2018، بارتفاع تصل قيمته إلى 5,2 في المئة عن شهر يوليو السابق 2018.

وأكدت البيانات الاقتصادية الرسمية “إن معدلات التضخم السنوي التي انتهت خلال الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 للمناطق الحضرية قد سجل حوالي 9,8%، وفي الريف سجل 9,1%.

وتأثرت قوة الشراء بشكل سلبي في السوق المحلي الإيراني، قد طالت حتى “أسواق الأضاحي” التي قد سجلت حالة من الركود الاقتصادي بشكل غير مسبوق، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدولة الإيرانية بسبب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقد طالت حالة التضخم الاقتصادي أيضا أسعار الاستهلاك، وأسعار السلع المعمر مثل السيارات التي صعدت بنسبة مئوية تصل إلى ثلاثين في المئة مع تخارج شركات السيارات، وتوقف شركات أخرى عن التوريد امتثالاً للعقوبات الجديدة الأمريكية على إيران.

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