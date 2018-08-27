البنك الأهلي يسعى للحصول على قرض من مؤسسات صينية

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صرح نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح نائب أكبر بنك حكومي مصري حيث أعلن “إن البنك يتفاوض من أجل الحصول على تمويل خارجي جديد من مؤسسات صينية”.

وأضاف إن البنك يسعى إلى زيادة محفظة قروضه الخارجية بما يعادل مليار دولار لتصل قيمتها إلى اثنين ونصف مليار دولار أمريكي مع نهاية العام المالي الجاري 2018/ 2019″.

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وقد أعلن عدد من المصادر المصرفية خلال شهر أبريل السابق لعام 2018 أن البنك الأهلي المصري يسعى للحصول على قرض مشترك في حدود ستمائة مليون دولار من بنوك أجنبية بعض تلك البنوك إماراتية.

وأوضح يحيى أبو الفتوح “إن أرباح البنك الأهلي المصري خلال العام السابق تدور حول تسعة ونصف مليار جنيه مصري، في مقابل أكثر من ثلاثة عشر مليار خلال العام السابق”.

وقد أعلن نائب رئيس البنك الأهلي المصري “إن محفظة القروض قد بلغت أربعمائة وستين مليار جنيه، ومنها ستة وأربعين مليار للتجزئة المصرفية، وثلاثة وأربعين ملياراً للمشروعات المتوسطة والصغيرة”.

وقد أشار “إن البنك الأهلي المصري يركز على الاستثمار في الأنشطة المالية الغير مصرفية، كما يسعى البنك إلى القيام بتأسيس شركة في التمويل متناهي الصغر، والعمل على إضافة نشاط التخصيم إلى شركة الأهلي للتأجير التمويلي”.

وأضاف “في المقابل يكون اقتناص فرص استثمارية في القطاعات الأخرى من خلال شركة الأهلي كابيتال التي تستهدف حصة في حدود سبعة عشر في المئة إلى ثمانية عشر في المئة من مشروع القناة للسكر، الذي يرتب له البنك أيضا تمويلا في حدود ستمائة مليون دولار”.

وأعلن رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة “أن ربحية البنك خلال العام السابق تعود إلى التأثر بالعائد المرتفع من شهادات الادخار ذات عائد العشرين في المئة، والتي قد بدأ البنك في إصدارها منذ أن تم تحرير سعر الصرف خلال شهر نوفمبر لعام 2016 م”.

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