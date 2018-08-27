مناقصة عالمية تعلنها مصر لشراء الزيوت

منذ 41 دقيقة أخبار الاقتصاد
مناقصة عالمية تعلنها مصر لشراء الزيوت
زيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية أنها تسعى من أجل شراء “زيوت الصويا، وزيت دوار الشمس” في مناقصة عالمية.

وقد اعلن نائب رئيس هيئة السلع التموينية أحمد يوسف قائلاً “أن الهيئة تسعى إلى شراء ما لا يقل عن ثلاثين ألف طن من زيت الصويا، وعشر آلاف طن من زيت دوار الشمس”.

وأضاف “إن آخر موعد لتلقي العروض هو التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018″، وقد طلبت الهيئة وصول “شحنات الزيوت” في الفترة التالية من الأول إلى الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم لعام 2018.

وسوف تقبل هيئة السلع التموينية جميع العروض التي لا تقل عن 10 آلاف طن من زيت الصويا، و5 آلاف طن من زيت دوار الشمس بالعملة المصرية.

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