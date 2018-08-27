كل ما تريد معرفته عن الحي اللاتيني في العلمين الجديدة.. يوفر 30 ألف فرصة عمل

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تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، على التوسع في إنشاء الوحدات السكنية في المدن الجديدة ، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر ، ومن بين المناطق التي تعمل فيها وزارة الإسكان ، مدينة العلمين الجديدة ، وتحديدا الحي اللاتيني.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، 11 معلومة عن الحي اللاتيني ، الذي تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة ، وهي كالتالي:

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1. يقام الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، على مساحة 450 فدانا.

2. يحمل الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، طابع مدينة الإسكندرية القديمة ، بنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي القديم.

3. أسندت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تنفيذ الحي اللاتيني ، لـ6 شركات مقاولات كبرى.

4. يوفر الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة.

5. يضم الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، نحو 12 ألف وحدة سكنية.

6. تتراوح مساحة الوحدات السكنية في الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، بين 100 متر وحتى 185 مترا.

7. يستغرق تنفيذ الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، 18 شهرا لتنفيذه.

8. تبدأ أعمال تنفيذ المرافق ، لمشروع الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، بحيث يتم الانتهاء من أعمال المرافق ، بالتزامن مع انتهاء أعمال الإنشاءات.

9. ينفذ الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، بالتزامن مع تنفيذ حي جاردن سيتي ، في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك في إطار العودة للطراز المعماري القديم.

10. يضم الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، الخدمات كافة ، من مدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس ومولات تجارية.

11. متوسط عدد الأدوار في مباني الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة ، التي سوف يتم تنفيذها ، (أرضي + 4 أدوار) ، و(أرضي + 7 أدوار).