كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة.. تكلفته مليار دولار

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تسعى حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى توصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة منه ، ودعم البنية التحتية لهذه القرى ، بهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها ، عن طريق تنفيذ البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة.

موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، 17 معلومة عن البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي ، إلى القرى المحرومة ، وهي كالتالي:

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1. يتم تمويل البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة ، عن طريق قرض من البنك الدولي ، وذلك بقيمة مليار دولار.

2. تصل تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة ، إلى 500 مليون دولار.

3. تهدف المرحلة الأولى ، من مشروع البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة ، إلى توصيل الصرف الصح، لـ155 قرية في 3 محافظات ، وهي «الدقهلية ، الشرقية ، والبحيرة».

4. تخدم المرحلة الأولى من مشروع البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة ، في 830 ألف نسمة ، في قرى وعزب وتوابع محافظات ، «الدقهلية ، الشرقية ، والبحيرة».

5. يستغرق تنفيذ مشروع البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة ، 5 سنوات ، بدأت في العام 2016 ، وتنتهي في العام 2020.

6. يتضمن مشروع توصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة ، تنفيذ نحو 167 ألف وصلة منزلية جديدة ، لنحو 167 ألف منزلا داخل هذه القرى.

7. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أكدت توفير المبالغ المالية المطلوبة ، لتوصيل الوصلات المنزلية داخل شركات المياه.

8. انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، من حصر وتوفير قطع الأراضي المطلوبة ، لتنفيذ البرنامج ومحطات الرفع ومحطات المعالجة ، الخاصة بالمشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرومة.

9. انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، من إعداد التصميمات ومستندات الطرح لـ227 قرية وتابعا ، موزعة على 43 عقد أعمال من إجمالي عقود البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة.

10. بلغ عدد العقود التي وقعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مع شركات المقاولات حتى اللحظة ، 59 عقدا ، لتنفيذ مشروعات الصرف داخل القرى المحرومة.

11. انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، من طرح وترسية 13 عقدا في المحافظات الثلاث ، وذلك بحجم استثمارات قدره 2.7 مليار جنيه.

12. جارٍ طرح وتقييم 11 عقدا آخر ، بحجم استثمارات قدره 2.2 مليار جنيه.

13. انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، من ترسية 4 عقود في محافظة الدقهلية ، لخدمة 32 قرية وتابعا.

14. من المقرر الانتهاء من طرح وترسية 25 عقدا آخر ، لخدمة 111 قرية وتابعا ، يسكنها نحو 530 ألف نسمة ، وذلك قبل نهاية العام 2018 ، بتكلفة إجمالية متوقعة 5.3 مليار جنيه.

15. انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، من ترسية 6 عقود في محافظة الشرقية ، لخدمة 29 قرية ، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 16 عقدا آخر ، لخدمة 102 قرية ، يسكنها نحو 260 ألف نسمة ، وذلك قبل نهاية العام 2018 ، بتكلفة إجمالية متوقعة 4 مليارات جنيه.

16. انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، من ترسية 3 عقود لخدمة 9 قرى وتوابع في محافظة البحيرة ، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 3 عقود لخدمة 12 قرية وتابعا ، يسكنها نحو 77 ألف نسمة ، وذلك قبل نهاية العام 2018 ، بتكلفة إجمالية متوقعة 1.1 مليار جنيه.

17. من المقرر أن تصل نسبة تغطية القرى ، بخدمة الصرف الصحي ، إلى 22% ، تشمل 34.5% من سكان الريف.