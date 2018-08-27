10 معلومات عن محور (قوص – نقادة).. يربط الصحراوي الشرقي بالغربي

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تشهد محافظة قنا في الصعيد ، مشروعا مهما سيكون له تأثير ، على عملية التنمية في جنوب الصعيد ، فضلا عن تسهيل الاستثمارات ، وتنشيط السياحة ، وهو مشروع محور (قوص – نقادة) بطول 19 كيلو مترا مربعا ، حيث يربط المحور الجديد ، الطريق الصحراوي الشرقي ، بالطريق الصحراوي الغربي.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، تفاصيل مشروع محور (قوص – نقادة) ، وهي كالتالي:

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1. يبلغ طول محور (قوص – نقادة) على نهر النيل ، 19 كيلو مترا.

2. يعمل محور (قوص – نقادة) ، على ربط الطريق الصحراوي الغربي ، بالطريق الصحراوي الشرقي.

3. تبلغ التكلفة المالية للمشروع ، أكثر من مليار و100 مليون جنيه.

4. يساهم مشروع محور (قوص – نقادة) ، في تيسير حركة الانتقال بين شرق وغرب النيل.

5. يحقق محور (قوص – نقادة) ، نقلة حضارية وتنموية ضخمة ، في محافظة قنا ، حيث يربط بين الطرق الصحراوية والزراعية المارة كافة.

6. يضم محور (قوص – نقادة) ، 15 كوبري و4 أنفاق.

7. يخدم محور (قوص – نقادة) ، مشروعات التنمية والاستثمار ، مثل مشروع المثلث الذهبي ، والمنطقة الصناعية ، والمنطقة الاستثمارية في مدينة قفط بمحافظة قنا.

8. تم الانتهاء من صب 124 خازوقا خرسانيا ، في المجرى الملاحي لنهر النيل ، وجار بدء تنفيذ مرحلة القواعد والأعمدة.

9. تم الانتهاء من تركيب 50 خازوقا ، وقاعدتين خرسانيتين ، في منطقة طرح غرب النيل.

10. تم الانتهاء من تنفيذ نفق بالكامل ، في قرية العليقات.