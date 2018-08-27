11 معلومة عن الطريق الدائري الإقليمي.. يفتتحه السيسي قريبا ويوفر 800 مليون جنيه سنويا

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في وقت قريب ، الطريق الدائري الإقليمي ، الذي يعد الأطول في إفريقيا والشرق الأوسط ، حيث يبلغ طوله 400 كيلو متر.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن مشروع الطريق الدائري الإقليمي ، الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام ، وهي كالتالي:

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1. أجرت مؤسسة جايكا اليابانية ، في العام 2002 ، دراسة اقتصادية ، أفادت بأن مصر تحتاج فورا لعمل طريق دائري إقليمي ، يربط الطرق السريعة الرئيسية بعيدا عن القاهرة ، وفي العام ذاته ، قررت القيادة السياسية ، البدء في إنشاء الطريق الدائري الإقليمي.

2. بدأ المشروع بالقوس الجنوبي ، الممتد من جنوب دهشور حتى طريق الفيوم ، وذلك بطول 40 كيلو مترا ، والذي نفذته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، غير أن عدم توافر الإرادة السياسية في ذلك الوقت ، أدى إلى تنفيذ هذا الجزء فقط من الطريق الدائري الإقليمي ، في أكثر من 7 سنوات ، حيث انتهى في العام 2011 ، وتم افتتاحه في العام 2012.

3. في العام 2013 ، نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، القوس الغربي الذي يربط طريق الصعيد الصحراوي الغربي ، بطريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي.

4. توافرت الإرادة السياسية لإنجاز المشروع ، مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مهام منصبه كرئيس للجمهورية ، حيث أدرج في العام 2014 ، مشروع الطريق الدائري الإقليمي ، ضمن المشروع القومي للطرق ، ثم جاءت المهمة الأصعب ، وهي تنفيذ القوس الشمالي ، الذي يربط محافظات «البحيرة ، الجيزة ، المنوفية ، الغربية ، القليوبية ، الشرقية ، والقاهرة».

5. صعوبة هذه المرحلة ، تمثلت في مرور الطريق عبر أراض زراعية ، تضم أعداد كبيرة من المصارف والترع والرياحات وخطوط السكة الحديد ، وتضم كذلك أكثر من 100 عمل صناعي «كباري وأنفاق وغيرها» ، فنفذت وزراة النقل والمواصلات ، القوس الشمالي كاملا ، بداية من تقاطع طريق بلبيس ، حتى طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي ، خلال 3 سنوات فقط ، فيما يعد إنجازا حقيقيا.

6. تراوحت تكلفة تنفيذ القوس الشمالي ، من الطريق الدائري الإقليمي ، بين 8.5 و9 مليارات جنيه ، شاملة تعويضات نزع الملكية ، وراعى المشروع حركة المزارعين وتنقلاتهم ، وكذا أهالي المدن التي يمر عبرها الطريق ، إضافة إلى خدمة مرتادي الطريق ، الذي يضم 4 حارات بمواصفات عالمية ، وتبلغ السرعة المقررة عليه 120 كيلو مترا في الساعة ، كما تم تنفيذ عدة تجارب تحميل على الطريق.

7. يبلغ طول الطريق الدائري الإقليمي 400 كيلو متر ، أي 4 أضعاف قطر الدائري حول القاهرة ، ما يجعل هذا الطريق ، بمثابة شريان من شأنه التخفيف من التكدس والاختناق المرورى في العاصمة.

8. يوفر الطريق الدائري الإقليمي ، 800 مليون جنيه للدولة سنويا ، حيث يقلص زمن الوصول وكمية الوقود المستهلك على الطرق ، التي تستخدم حاليا في نقل البضائع والنقل الثقيل ، إضافة إلى الحد من حجم الانبعاثات الكربونية ، وتقليص نسب الحوادث الناتجة عن هندسة الطرق.

9. يعد الطريق الدائري الإقليمي ، واحدا من أهم مشروعات الطرق في مصر ، خلال الـ4 عقود الماضية.

10. يخفف الطريق الدائري الإقليمي ، من الضغط والتكدس المروري غير الطبيعي في القاهرة ، حيث يساعد على منع الشاحنات التي تزيد حمولتها ، على 5 أطنان ، أو النقل العابر من دخول القاهرة.

11. يمثل الطريق الدائري الإقليمي ، نقطة التقاء للطرق السريعة الرئيسية ، التي تمر عبرها 98.5% من حركة البضائع بين المحافظات المختلفة ، ومينائي دمياط والإسكندرية ، الذين يمثلان بوابة الصادرات والواردات في مصر.