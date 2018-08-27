البورصة تبدأ جلسة تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات

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شهدت البورصة المصرية ، في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تباينا في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.06% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.02%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.04% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا وذلك بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استأنف التراجع ، حيث أغلق قرب مستوى 15.240 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، متأثرا بشكل كبير بالتراجع الذي شهده سهم البنك التجاري الدولي ، الذي يختبر بدوره مستويات دعم حاسمة هذه الفترة ، وذلك بالتزامن مع اقتراب المؤشر من أقرب دعم مهم له ، عند المستوى 15.080 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» ، أنه على الرسم البياني للساعة ، بدأت تظهر بوادر استنفاد للقوى البيعية ، وعلامات ارتداد لأعلى ، لذا نفترض أن الدعم 15.080 نقطة ، ما يعيق المؤشر من أي انخفاضات أخرى على المدى القصير على الأقل.

وتابعت شركة مباشر ، أنه رغم ذلك ، يحتاج الأمر بأكثر من الارتداد ، بهدف استعادة الثقة في السوق ، الذي لم يظهر أي قوة منذ حركة التصحيح في مايو الماضي ، وذلك باستثناء مرة واحدة ، وزادت: «بناء على ذلك ، طالما لم يخترق المؤشر الدعم الأخير البالغ 15.080 نقطة ، وفي حال بقيت أحجام التداول كما هي ، فسنحتفظ بنظرتنا المتحفظة وتوصيتنا بالتداول السريع مع وضع مستويات وقف الخسائر».