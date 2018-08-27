البورصة تنهي تعاملات اليوم بتراجع جماعي في مؤشراتها

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي للبورصة ، بقيمة 822 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 855.625 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 286 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 764 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22.5 ألف عملية لـ171 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 67.34% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 24.87% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.79% ، خلال جلسة تداول اليوم ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 40.75% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 59.24%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 11.8 مليون جنيه ، 3.4 مليون جنيه ، 2.2 مليون جنيه ، 39.5 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 11.9 مليون جنيه ، 44 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.02% ، حيث أغلق عند مستوى 15236 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.35% ، حيث أغلق عند مستوى 2528 نقطة ، وكذلك ، صعد مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.34% ، حيث أغلق عند مستوى 15030 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.10% ، عند مستوى 738 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.15% ، حيث أغلق عند مستوى 1896 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فزاد بنسبة 0.49% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 63 شركة ، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.63% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.85%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.16% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.47% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فارتفع بنسبة 0.15%.

وافتتحت البورصة المصرية ، بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بتباين في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.06% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.02%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.04% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا وذلك بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استأنف التراجع ، حيث أغلق قرب مستوى 15.240 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، متأثرا بشكل كبير بالتراجع الذي شهده سهم البنك التجاري الدولي ، الذي يختبر بدوره مستويات دعم حاسمة هذه الفترة ، وذلك بالتزامن مع اقتراب المؤشر من أقرب دعم مهم له ، عند المستوى 15.080 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» ، أنه على الرسم البياني للساعة ، بدأت تظهر بوادر استنفاد للقوى البيعية ، وعلامات ارتداد لأعلى ، لذا نفترض أن الدعم 15.080 نقطة ، ما يعيق المؤشر من أي انخفاضات أخرى على المدى القصير على الأقل.

وتابعت شركة مباشر ، أنه رغم ذلك ، يحتاج الأمر بأكثر من الارتداد ، بهدف استعادة الثقة في السوق ، الذي لم يظهر أي قوة منذ حركة التصحيح في مايو الماضي ، وذلك باستثناء مرة واحدة ، وزادت: «بناء على ذلك ، طالما لم يخترق المؤشر الدعم الأخير البالغ 15.080 نقطة ، وفي حال بقيت أحجام التداول كما هي ، فسنحتفظ بنظرتنا المتحفظة وتوصيتنا بالتداول السريع مع وضع مستويات وقف الخسائر».