التموين تتسبب في رفع أسعار النخالة مما يؤثر بشكل سلبي على قطاع هام

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أعلن رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وليد دياب قائلاً “إن تجار النخالة أو الردة احجموا عن الطلب لها بسبب زيادة أسعارها إلى حوالي ثمانمائة جنيه للطن الواحد، ليصل سعر الطن فيما بين ثلاثة آلاف وتسعمائة إلى أربعة آلاف جنيه للطن الواحد مقارنة بسعر الطن الذي سجل في وقت سابق حوالي ثلاثة آلاف ومائتين جنيه فقط”.

وأضاف وليد دياب “إن قلة السحب على النخالة والعمل يوماً بعد يوم سوف يؤدي إلى خفض الطلب عليها، ومن ثم سوف تؤدي إلى انخفاض أسعارها مرة أخرى”.

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وأوضح إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الذي أعلن عن تسعير النخالة خلال الفترة الأخيرة هو ما أدى إلى قيام المطاحن برفع سعر النخالة بهذا الشكل الكبير”.

وأضاف “إن متوسط أسعار النخالة في المطاحن التابعة إلى القطاع العام والقطاع الخاص قد سجلت ما بين ثلاثة آلاف وتسعمائة جنيه إلى أربعة آلاف جنيه مصري للطن الواحد في مطاحن القطاع الخاص”.

وأكد أن سعر طن النخالة في المطاحن الحكومية قد سجل ثلاثة آلف وثمانمائة جنية مصري، مما رفع تكاليف تربية الماشية وكذلك الدواجن، وأضاف قائلاً “أن التجار قد لجأوا إلى خفض الكميات المطلوبة من النخالة بنسبة تصل إلى خمسين في المئة، وهناك مطاحن تطلب النخالة يوماً بعد يوم للتأثير على التموين من أجل خفض السعر”.

وأكد أن رفع أسعار النخالة يؤثر بشكل سلبي على أسعار الدواجن وكذلك اللحوم، حيث أنها تعد الخامة الرئيسي المستخدمة في أعلاف الدواجن والماشية وسوف تؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل مباشر”.

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