كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لتنفيذ مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية

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تسعى حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لإنشاء جيل من المدن الجديدة «مدن الجيل الرابع» ، على محاور الطرق التنموية التي تنفذ في الوقت الحالي ، بتكلفة تبلغ نحو 150 مليار جنيه ، حيث بدأت الحكومة تنفيذ 13 مدينة عمرانية متكاملة جديدة ، من المخطط الانتهاء من تنفيذها ، في الفترة من (2018 / 2019 – 2021 / 2022) ، بإجمالي عدد وحدات نحو 93.6 ألف وحدة سكنية ، و20 ألف وحدة تجارية ، أكثر من 7 آلاف و550 ألف فيلا وشاليه ، فضلا عن تنفيذ أعمال مرافق البنية الأساسية ، على نحو 48 ألف فدان ، وإنشاء محطات معالجة وتحلية وتنقية ، بطاقة 1190 ألف متر مكعب يوميا.

وكان برنامج الحكومة ، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ، استعرض المخططات والمدن المستهدفة ، خلال فترة عمل البرنامج ، والتي يرصدها موقع «مصر 365» كما يلي:

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1. تنفيذ مخططات التنمية المتكاملة لشمال وجنوب سيناء ، بما في ذلك أعمال تخطيط وتنفيذ مدينتي بئر العبد ورفح الجديدتين ، واستكمال مدينة شرق بورسعيد «سلام» ، فضلا عن تطوير ميناء العريش ومطار العريش الدولي.

2. العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث جار الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ، و950 فيلا ، جار تنفيذها على مساحة 1000 فدان في الحى السكني الثالث ، فضلا عن تنفيذ حي جاردن سيتي الجديدة ، على مساحة 1000 فدان بعدد 23 ألف وحدة سكنية ، وتنفيذ حي المال والأعمال ، ومدينة الفتنون والثقافة والنهر الأخضر ، والبينة الأساسية للمرحلة الأولي بالكامل ، وذلك بمساحة 40 ألف فدان ، وتنفيذ محطة تنقية مياة الشرب ، بطاقة 800 ألف متر مكعب ، والمرحلة الأولى لمعالجة الصرف الصحي ، بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميا.

3. مدينة العلمين الجديدة ، حيث يتم تنفيذ الأبراج الشائطية بعدد 4 آلاف وحدة سكنية ، والكورنيش بطول 15 كيلو مترا ، و15 كوبرى على البحيرات ، وتنفيذ 5 آلاف وحدة في مشروع سكن مصر ، و1320 وحدة إسكان متميز ، وتنفيذ مدينة الفنون والثقافة ، جامعتي العلمين للعلوم والتكنولوجيا ، الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ، ومدارس لوزان للفندقة ، فضلا عن تنفيذ وتشغيل المنطقة الصناعية ، وتنفيذ محطة تحلية مياه البحر ، بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا ، ومحطة معالحة الصرف الصحي ، بطاقة 90 ألف مكعب يوميا.

4. مدينة ناصر غرب أسيوط ، حيث يتم تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى ، وذلك بمساحة 1100 فدان ، فضلا عن تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة تنقية مياه الشرب ، وذلك بطاقة 25 ألف متر مكعب يوميا ، وتنفيذ 1500 وحدة إسكان اجتماعي ، و1100 وحدة ضمن مشروع سكن مصر.

5. مدينة غرب قنا ، حيث يتم تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى ، وذلك بمساحة 1100 فدان ، فضلا عن تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة تنقية مياه الشرب ، بطاقة 25 ألف متر مكعب يوميا ، وتنفيذ 1500 وحدة إسكان اجتماعي ، و1100 وحدة ضمن مشروع سكن مصر.

6. مدينة شرق بورسعيد «سلام» ، حيث يتم تنفيذ 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي ، و5700 وحدة فيلات وشاليهات.

7). مدينة المنصورة الجديدة ، حيث يتم تنفيذ 16 ألف وحدة إسكان اجتماعي ، و900 فيلا ، فضلا عن مرافق المرحلة الأولى ، وذلك بمساحة 2000 فدان والكورنيش ، وجامعه المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا.

8. استكمال تنفيذ مدن أكتوبر الجديدة ، حدائق أكتوبر ، العبور الجديدة ، وتوشكى الجديدة.