البورصة تستهل جلسة تعاملات اليوم بارتفاع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة مننصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أنهت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.37% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.74% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.59%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا وذلك بنسبة 0.1%.