الاسترليني يهبط إلي أدنى مستوى خلال عام أمام اليورو.. تعرف على الأسباب

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فقد هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له خلال 2018 مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” اليوم الموافق الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018.

بعد أن أعلنت تيريزا ماري رئيسة الوزراء البريطانية عن تداعيات مغادرة دولتها من عضوية “الاتحاد الأوروبي” العام القادم 2019 دون التوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي.

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وقد أعلنت رئيس الوزراء البريطانية في مؤتمر صحفي خلال توجهها إلى “إفريقيا” في محاولة منها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وخصوصاً العلاقات التجارية قبيل انفصال الدولة البريطانية عن الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس لعام 2019.

وأعلنت قائلة “إن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد لن يكون نهاية العالم”، وقد أدت تلك التصريحات إلى زيادة الضغوط على الجنيه الإسترليني والذي هبط إلى 90,73 بنس أمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والذي يعد أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2017.

أما بالنسبة إلى تعاملات الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية “الدولار” خلال اليوم فلم يسجل أي تغيير يذكر حيث سجل 1,2898 دولار.

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