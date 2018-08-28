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تعرف على الأسباب التي أدت إلى استقرار الذهب مع تدني الدولار ، حيث استقر المعدن الأصفر اليوم الموافق الثلاثاء مع حالة من استقرار الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال شهر بسبب إبرام “اتفاق تجاري” بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك بواعث للقلق بخصوص النزاع التجاري المتزايد بين أمريكا والصين والتي أدت إلى كبح أسعار الذهب.

تعاملات الذهب الفورية

فقد سجل سعر الذهب الفوري بارتفاع يقدر بنسبة مئوية تصل إلى 0,1% مسجلاً 1212,33 دولار للأونصة الواحدة بعد أن نزل إلى 0,3% خلال وقت سابق من هذا اليوم، حيث كانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى لها خلال أسبوعين مساء أمس الموافق الاثنين.

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كما سجلت “عقود الذهب الأمريكية الآجلة” ارتفاع بلغت 1218,40 دولار للأونصة، وقد فقد المعدن الأصفر جاذبيته كملاذ آمن حيث هبط بنسبة مئوية أكثر من سبعة في المئة خلال العام الجاري 2018، وسط النزاعات الاقتصادية التجارية العالمية، وبسبب أزمة تركيا الاقتصادية إلى جانب تحول العديد من المستثمرين إلى العملة الأمريكية “الدولار” بشكل متزايد.

وقد هبطت العملة الأمريكية “الدولار” أمام سلة العملات الرئيسية الستة بنسبة مئوية تصل إلى 0,1%، وقد تعرض الدولار إلى ضغوط خلال تعاملات مساء أمس الاثنين، بعد اتفاق المكسيك مع الولايات المتحدة الأمريكية على تعديل “اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية”.

وقد أعلن مدير تداولات آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا بسنغافورة ستيفين إينس قائلاً ” مبعث الخطر الواضح هو دولة الصين، والتصعيد التجاري مع دولة الصين سوف يصب في صالح العملة الأمريكية “الدولار”، بفعل تحاشي المخاطرة، والسوق لا تزال قلقة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بشراء قصة الدولار الضعيف”.

تعاملات الفضة

وقد ارتفع معدن الفضة بنسبة مئوية تصل إلى 0,3% خلال التعاملات الفورية مسجلاً 14,87 دولار، وقد ارتفع أيضا البلاتين بنسبة مئوية سجلت 0,7% مسجلاً 804,74 دولار أمريكي بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال أسبوعين مسجلاً 808,70 دولار للأونصة.

وقد انخفض البلاديوم بنسبة مئوية سجلت 0,4% مسجلاً 944,75 دولار أمريكي بعد أن سجل المعدن أعلى سعر له خلال شهر ونصف عند مستوى 950,25 دولار للأونصة الواحدة مساء أمس الموافق الاثنين.

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