البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم.. ورأس المال يصعد بقيمة 12.7 مليار جنيه

منذ 27 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم.. ورأس المال يصعد بقيمة 12.7 مليار جنيه
سوق المال المصري

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، جلسة منتصف الأسبوع ، تباينا في المؤشرات ، حيث تخطى المؤشر الرئيسي نسبة صعود قدرها 2% ، على خلفية صعود بعض الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، بنسب أقل من 1%.

مالت تعاملات المصريين والأجانب في منتصف تعاملات جلسة اليوم نحو الشراء ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع ، وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 12.7 مليار جنيه ، حيث وصل إلى مستوى 868.316 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 2.53% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.76% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.46%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فزاد بنسبة 0.41% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة مننصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أنهت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.37% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.74% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.59%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا وذلك بنسبة 0.1%.