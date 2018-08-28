البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم.. ورأس المال يصعد بقيمة 12.7 مليار جنيه

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، جلسة منتصف الأسبوع ، تباينا في المؤشرات ، حيث تخطى المؤشر الرئيسي نسبة صعود قدرها 2% ، على خلفية صعود بعض الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، بنسب أقل من 1%.

مالت تعاملات المصريين والأجانب في منتصف تعاملات جلسة اليوم نحو الشراء ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع ، وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 12.7 مليار جنيه ، حيث وصل إلى مستوى 868.316 مليار جنيه.

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مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 2.53% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.76% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.46%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فزاد بنسبة 0.41% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة مننصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أنهت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.37% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.74% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.59%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا وذلك بنسبة 0.1%.