تعرف على مصادر توصيل المياه للعاصمة الإدارية الجديدة

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أكد رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الثلاثاء ، أن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المرافق في العاصمة الإدارية ، يتم على قدم وساق ، بهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المرافق في أسرع وقت ممكن ، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بشكل مستمر.

وفي بيان صادر ع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، أضاف المهندس مصطفى مدبولي ، أن هناك 3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية بالمياه ، وهي «الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية ، خط مياه العاشر من رمضان ، خط مياه القاهرة الجديدة» ، لافتا إلى انتهاء الرفع المساحي ، لمسار الخطوط الناقلة للمياه العكرة ، من النيل حتى العاصمة الإدارية ، حيث نفذ المكتب الاستشاري ، التصميمات الهيدروليكية المبدئية للخطوط ، وتمت الموافقة على المسارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وشركة العاصمة الإدارية ، وتم تقديم التقرير الابتدائي.

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وزاد رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه جار عمل الجسات على كامل مسار الخط ، بمعرفة المكتب المصمم ، حيث يضم المشروع من «الخطوط الناقلة للمياه العكرة ، لنقل تصرف 1.5 مليون متر مكعب يوميا ، ومحطة مياه العاصمة الإدارية ، بطاقة إجمالية 1.5 مليون متر مكعب يوم ، والمرحلة الأولى منها بطاقة 800 ألف متر مكعب يوميا ، ومأخذ بالرافع ، فضلا عن 4 روافع على طول المسار ، و3 خطوط رئيسية بقطر 2200 مم ، وبطول 70 كيلومترا».

ولفت المهندس مصطفى مدبولي ، إلى الاستمرار في تنفيذ مشروع خط مياه العاشر من رمضان ، والخزانات الاستراتيجية وة، حيث يتضمن رافع داخل محطة مياه العاشر من رمضان ، ورافع خزانات التكديس ، ورافع الخزانات الاستراتيجية ، وخط المياه من محطة العاشر من رمضان بقطر 1000 مم ، وبطول نحو 35 كيلو مترا ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95%.

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه من المقرر الانتهاء من الروافع والخط في شهر ديسمبر المقبل ، إلى جانب تنفيذ 5 خزانات استراتيجية بطاقة 20 ألف متر مكعب للخزان ، وذلك بإجمالي 100 ألف متر مكعب ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75% ، وجار تنفيذ خط المياه من محطة مياه القاهرة الجديدة ، وبلغت نسبة الإنجاز به 59%.