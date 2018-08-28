تعرف على مصادر توصيل المياه للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ 57 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على مصادر توصيل المياه للعاصمة الإدارية الجديدة
أسعار الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الثلاثاء ، أن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المرافق في العاصمة الإدارية ، يتم على قدم وساق ، بهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المرافق في أسرع وقت ممكن ، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بشكل مستمر.

وفي بيان صادر ع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، أضاف المهندس مصطفى مدبولي ، أن هناك 3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية بالمياه ، وهي «الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية ، خط مياه العاشر من رمضان ، خط مياه القاهرة الجديدة» ، لافتا إلى انتهاء الرفع المساحي ، لمسار الخطوط الناقلة للمياه العكرة ، من النيل حتى العاصمة الإدارية ، حيث نفذ المكتب الاستشاري ، التصميمات الهيدروليكية المبدئية للخطوط ، وتمت الموافقة على المسارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وشركة العاصمة الإدارية ، وتم تقديم التقرير الابتدائي.

وزاد رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه جار عمل الجسات على كامل مسار الخط ، بمعرفة المكتب المصمم ، حيث يضم المشروع من «الخطوط الناقلة للمياه العكرة ، لنقل تصرف 1.5 مليون متر مكعب يوميا ، ومحطة مياه العاصمة الإدارية ، بطاقة إجمالية 1.5 مليون متر مكعب يوم ، والمرحلة الأولى منها بطاقة 800 ألف متر مكعب يوميا ، ومأخذ بالرافع ، فضلا عن 4 روافع على طول المسار ، و3 خطوط رئيسية بقطر 2200 مم ، وبطول 70 كيلومترا».

ولفت المهندس مصطفى مدبولي ، إلى الاستمرار في تنفيذ مشروع خط مياه العاشر من رمضان ، والخزانات الاستراتيجية وة، حيث يتضمن رافع داخل محطة مياه العاشر من رمضان ، ورافع خزانات التكديس ، ورافع الخزانات الاستراتيجية ، وخط المياه من محطة العاشر من رمضان بقطر 1000 مم ، وبطول نحو 35 كيلو مترا ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95%.

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه من المقرر الانتهاء من الروافع والخط في شهر ديسمبر المقبل ، إلى جانب تنفيذ 5 خزانات استراتيجية بطاقة 20 ألف متر مكعب للخزان ، وذلك بإجمالي 100 ألف متر مكعب ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75% ، وجار تنفيذ خط المياه من محطة مياه القاهرة الجديدة ، وبلغت نسبة الإنجاز به 59%.