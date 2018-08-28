أسوأ هبوط للعملة التركية.. تعرف على أبرز محطات الانخفاض خلال أغسطس 2018

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أسوأ هبوط للعملة التركية.. تعرف على أبرز محطات الهبوط خلال أغسطس 2018، حيث هبطت العملة التركية أسوأ هبوط في تاريخها خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2018 هبوطان للعملة التركية مع استمرار تدخل رجب طيب أروغان الرئيس التركي في السياسة النقدية، إلى جانب الأزمة الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد فقدت الليرة التركية خلال شهر أغسطس 2018 أكثر من 47,4% من قيمتها أمام العملة الأمريكية “الدولار” قبل أن تخفض جزء من خسائرها الكبيرة خلال وقت لاحق، بحسب “أسعار الصرف” الصادرة عن موقع “البنك المركزي في الدولة التركية”.

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وقد بدأت الليرة التركية تعاملاتها المالية خلال الشهر الحالي أغسطس 2018 بقيمة صرف قد سجلت 4,91 ليرة لكل دولار، وسط حالة من الهبوط التدريجي في أسعار صرف العملة التركية داخل الأسواق المحلية.

وخلال يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 أي في الفترة السابقة لتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الدولة التركية والدولة الأمريكية بيوم واحد، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ما يقارب من 5,25 ليرة تركية، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة التركية.

وفي يوم التاسع من أغسطس، قد طالبت أمريكا من الدولة التركية أن تقوم بالأفراج عن “أندرو برانسون” القس الأمريكي، والذي تم احتجازه داخل الدولة التركية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقد أعلنت تركيا عن رفضها لتنفيذ الطلب الأمريكي، وأكدت أن القضاء التركي لم ينتهي من التحقيق مع القس الأمريكي، والذي قد تم اتهامه بالتواصل مع منظمات مصنفة بالإرهاب.

في نفس اليوم قد تراجعت العملة التركية، وسجل سعر صرفها ما يقارب من 5,55 ليرة لكل دولار أمريكي، ليكسر بهذا السعر أدنى سعر مسجلة لليرة التركية، وفي يوم العاشر من أغسطس قد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على الدولة التركية من أبرز تلك العقوبات “فرض رسوم على الصادرات التركية، وأخرى باقتراض تركيا من المؤسسات الدولية”.

وقد سجل سعر صرف الليرة التركية خلال تعاملات العاشر من أغسطس سجل سعر الليرة 6,25 لكل دولار أمريكي مع إغلاق تعاملات الأسواق العالمية.

وفي يوم الثالث عشر من أغسطس قد هبطت الليرة التركية في أسرع هبوط يومي في تاريخها حيث سجل سعر صرف العملة التركية 7,24 لكل دولار أمريكي، وقد أعلن البنك المركزي التركي اليوم “إن رزمة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تم اتخاذها قد أدى إلى انخفاض هبوط الليرة بشكل قليل مقابل العملة الأمريكية الدولار”.

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