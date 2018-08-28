البورصة تتخلى عن تراجعها وتختتم جلسة اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة

منذ 45 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تتخلى عن تراجعها وتختتم جلسة اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة
سوق المال المصري

اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 12.3 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 867.962 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 320 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 905 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 25.5 ألف عملية لـ169 شركة.

تعاملات المصريين في البورصة ، سجلت نسبة 72.94% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 19.13% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.93% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 37.35% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 62.64%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية ، مالت نحو البيع بقيمة 3 ملايين جنيه ، 7.6 مليون جنيه ، 16.1 مليون جنيه ، 13.1 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 13.3 مليون جنيه ، 26.5 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 2.43% ، حيث أغلق عند مستوى 15606 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.61% ، حيث أغلق عند مستوى 2569 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.39% ، حيث أغلق عند مستوى 15389 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.62% عند مستوى 743 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.06% ، حيث أغلق عند مستوى 1916 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فتراجع بنسبة 0.02% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 106 شركات مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 23 شركة ، ولم تتغير مستويات 40 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، جلسة منتصف الأسبوع ، تباينا في المؤشرات ، حيث تخطى المؤشر الرئيسي نسبة صعود قدرها 2% ، على خلفية صعود بعض الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، بنسب أقل من 1%.

مالت تعاملات المصريين والأجانب في منتصف تعاملات جلسة اليوم نحو الشراء ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع ، وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 12.7 مليار جنيه ، حيث وصل إلى مستوى 868.316 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 2.53% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.76% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.46%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فزاد بنسبة 0.41% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة مننصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أنهت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.37% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.74% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.59%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا وذلك بنسبة 0.1%.