البورصة تتخلى عن تراجعها وتختتم جلسة اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 12.3 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 867.962 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 320 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 905 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 25.5 ألف عملية لـ169 شركة.

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تعاملات المصريين في البورصة ، سجلت نسبة 72.94% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 19.13% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.93% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 37.35% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 62.64%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية ، مالت نحو البيع بقيمة 3 ملايين جنيه ، 7.6 مليون جنيه ، 16.1 مليون جنيه ، 13.1 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 13.3 مليون جنيه ، 26.5 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 2.43% ، حيث أغلق عند مستوى 15606 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.61% ، حيث أغلق عند مستوى 2569 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.39% ، حيث أغلق عند مستوى 15389 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.62% عند مستوى 743 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.06% ، حيث أغلق عند مستوى 1916 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فتراجع بنسبة 0.02% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 106 شركات مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 23 شركة ، ولم تتغير مستويات 40 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، جلسة منتصف الأسبوع ، تباينا في المؤشرات ، حيث تخطى المؤشر الرئيسي نسبة صعود قدرها 2% ، على خلفية صعود بعض الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، بنسب أقل من 1%.

مالت تعاملات المصريين والأجانب في منتصف تعاملات جلسة اليوم نحو الشراء ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع ، وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 12.7 مليار جنيه ، حيث وصل إلى مستوى 868.316 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 2.53% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.76% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.46%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فزاد بنسبة 0.41% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة مننصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أنهت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.37% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.74% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.59%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا وذلك بنسبة 0.1%.