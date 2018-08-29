موديز ترفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لمصر

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أعلنت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين بخصوص تصنيفها الائتماني لجمهورية مصر العربية عند B3، وأضافت عن قيام الوكالة برفع النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.

وقد أعلنت وكالة موديز العالمية “إن هناك تغيير في النظرة المستقبلية إلى إيجابية للدولة المصرية مع استمرار تحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية”.

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وأوضحت الوكالة “إن هناك ثمة العديد من بوادر الإصلاح الاقتصادي تؤدي إلى إفساح المجال أمام مسار نمو مستدام ويعد شامل يمكن أن يؤدي إلى تحسن التنافسية لجمهورية مصر العربية”.

وقد صرحت وكالة الأنباء رويترز عن أشادة موديز بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي قد تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي مما أدى إلى حالة من الاستقرار المالي داخل الدولة المصرية.

وأكدت الوكالة “إلى أن هناك ثمة قدر من الاستقرار السياسي قد تحقق بالفعل، مما المؤكد أن يستمر مما يؤدي إلى زيادة احتمال استمرار السياسة العامة داخل الدولة المصرية في مسارها الصحيح”.

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