ستيت الروسية تسعى للانضمام لقائمة موردي السلع التموينية لمصر

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تسعى شركة ستيب الروسية في الوقت الراهن إلى الانضمام إلى “قائمة الموردين” إلى “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية”، وقد أعلنت الشركة في البيان الصادر عنها “إن الشركة الزراعية القابضة تخطط من أجل زيادة كبيرة في صادرات الحبوب هذا الموسم”.

وأضاف البيان “يأتي ذلك في إطار سعي الشركة للارتقاء إلى مصاف أكبر خمس شركات لتجارة الحبوب في روسيا مع حلول عام 2020م”، وقد أعلنت مصدر مطلع على مخططات شركة ستيب الروسية “إن الشركة تعد جزء من مجموعة “سيستيما الروسية العملاقة”.

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وأكد أن شركة ستيب الروسية تسعى إلى الانضمام إلى “قائمة الموردين إلى الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية”، وأكد “إن هناك خطط من أجل أن تصبح الشركة معتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية من خلال مناقصات عالمية أخرى”.

وقد أعلنت وكالة الأنباء رويترز أن شركة ستيب الروسية لم تعلن على أي اعتماد محتمل خلال الفترة الراهنة من هيئة السلع التموينية المصرية خلال البيان الصادر عنها.

وتعد جمهورية مصر العربية من أكبر بلد تستورد القمح في العالم، وأكبر مشترٍ للقمح الروسي، وتعد الدولة الروسية من أحد كبار مصدري القمح في العالم بأسره، وإن كانت تواجه خلال الفترة الحالية انخفاض في محصول الحبوب خلال العام الراهن بعد محصول قياسي في القمح خلال عام 2017 م.

وتقوم شركة ستيب الروسية التي تحصد محصول يعد قياسي من الحبوب يصل إلى 1,4 مليون طن خلال عام 2017، من الحبوب، وكذلك تقوم على إنتاج “منتجات الألبان المختلفة”، إلى جانب إنتاج الشركة من الخضروات الفواكه على مساحة تصل إلى ثلاثمائة وثمانين ألف هكتار في جنوب الدولة الروسية.

وقد أعلن شركة سيستيما خلال وقت سابق أنها سوف تقوم بطرح أسهم شركة ستيت للاكتتاب خلال عام 2020م، وقد قامت الشركة الروسية بتصدير أربعمائة وسبعة وخمسين ألف طن من الحبوب من بينها ستين ألف طن اشترتها من المنتجين المحليين خلال موسم التسويق 2017/ 2018 والذي قد انتهي في الثلاثين من يونيو السابق.

وقد قامت الدولة الروسية بتصدير اثنين وخمسين مليون طن من الحبوب خلال هذا الموسم، وقد أعلنت الشركة في البيان الصادر عنها أنها تخطيط من أجل العمل على زيادة صادراتها لتصل إلى 2,1 مليون طن من الحبوب خلال الموسم 2018/ 2019، وتضمن 1,4 مليون طن من محاصيل الشركات الأخرى، وسبعمائة ألف طن من إنتاجها.

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