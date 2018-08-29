تعرف على الخطوات اللازمة لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة قليوب

منذ 54 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على الخطوات اللازمة لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة قليوب
وحدات الإسكان الاجتماعي

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة قليوب ، وعددها 96 وحدة في 4 عمارات ، بمناطق «ميت نما (عمارة) ، ترعة الزيتون (عمارة) ، قليوب المحطة (عمارتان)».

المهندسة وفاء عبد الفتاح ، وكيل وزارة الإسكان والمرافق العمرانية ، أكدت أنه تم تخصيص كل الوحدات ، عن طريق التعاقد من المواطنين ، حيث يتم التسليم يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وأوضحت وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مجموعة من الخطوات ، التي يجب الالتزام بها لاستلام الوحدات ، وهي كالتالي:

1. التوجه لمديرية الإسكان في بنها ، وتقديم أصل عقد وحدة الإسكان الاجتماعي ، وصورة منه ، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

2. يحصل المواطن على خطابين من مديرية الإسكان ، أحدهما موجه إلى شركة الكهرباء ، والآخر موجه لشركة مياه الشرب ، وذلك لبدء التعاقد معهم لتقديم الخدمة.

3. يحصل المواطن على وصل معاينة من مديرية الإسكان ، لعمل معاينة الاستلام من اللجنة في مناطق التسليم.

4. تضم لجنة التسليم ، مندوبا من مديرية الإسكان في محافظة القليوبية ، ومندوبا مقاولا للمشروع.

5. بعد الانتهاء من معاينة الوحدة ، يوقع المواطن على محضر الاستلام ، ويتسلم مفاتيح وحدته.

6. يبدأ المواطن في إجراءات تركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء الخاصة بوحدته.