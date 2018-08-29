تعرف على الخطوات اللازمة لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة قليوب

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تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة قليوب ، وعددها 96 وحدة في 4 عمارات ، بمناطق «ميت نما (عمارة) ، ترعة الزيتون (عمارة) ، قليوب المحطة (عمارتان)».

المهندسة وفاء عبد الفتاح ، وكيل وزارة الإسكان والمرافق العمرانية ، أكدت أنه تم تخصيص كل الوحدات ، عن طريق التعاقد من المواطنين ، حيث يتم التسليم يوم الأربعاء من كل أسبوع.

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وأوضحت وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مجموعة من الخطوات ، التي يجب الالتزام بها لاستلام الوحدات ، وهي كالتالي:

1. التوجه لمديرية الإسكان في بنها ، وتقديم أصل عقد وحدة الإسكان الاجتماعي ، وصورة منه ، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

2. يحصل المواطن على خطابين من مديرية الإسكان ، أحدهما موجه إلى شركة الكهرباء ، والآخر موجه لشركة مياه الشرب ، وذلك لبدء التعاقد معهم لتقديم الخدمة.

3. يحصل المواطن على وصل معاينة من مديرية الإسكان ، لعمل معاينة الاستلام من اللجنة في مناطق التسليم.

4. تضم لجنة التسليم ، مندوبا من مديرية الإسكان في محافظة القليوبية ، ومندوبا مقاولا للمشروع.

5. بعد الانتهاء من معاينة الوحدة ، يوقع المواطن على محضر الاستلام ، ويتسلم مفاتيح وحدته.

6. يبدأ المواطن في إجراءات تركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء الخاصة بوحدته.