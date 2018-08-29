في 18 خطوة.. كيف تشتري شقة جديدة «من غير نصب»؟

Advertisements

يرغب الكثيرون في شراء شقة أو عقار جديد ، لكنهم يخشون من تعرضهم لعمليات نصب ، قد تؤدي إلى ضياع أموالهم ، لذا يبحث هؤلاء ، عن الإجراءات الواجب اتباعها ، عن شراء شقة أو عقار جديد ، لتفادي تعرضهم للنصب.

موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، 18 خطوة يجب على المواطنين اتباعها ، كي لا يتعرضون لأي عمليات نصب ، خاصة تلك المنتشرة في مجال العلاقات ، والتي حددها المحامي عبد الحكيم راضي ، في تصريحات صحفية عنه ، وهي كالتالي:

Advertisements

1. اذهب إلى المكان الذي تقع به الشقة أو العقار ، مرة في النهار وأخرى في الليل ، لتتعرف على المنطقة جيدا.

2. اقطع الفرصة على السماسرة أو الملاك ، الذين يحاولون إيهامك أن الشقة «لقطة» ، وابدأ بالسؤال في المنطقة عن متوسط الأسعار.

3. في حال أعجبتك الشقة ، تفاوض على السعر مع المالك وليس مع السمسار.

4. لا تشتري شقة دون عداد كهرباء ، وابدأ بقياس مساحة شقتك بنفسك.

5. اشتري من أشخاص محل ثقة ، ولهم مكان وموطن دائم.

6. تأكد من سندات الملكية «العقود».

7. اسأل البائع هل الشقة مسجلة بصحة توقيع.

8. تأكد أن ملكية الشقة السكنية ليست بالميراث.

9. إذا كانت ملكية الشقة بالميراث ، فعليك الاطلاع على إعلام الوراثة ، واحرص على أن يوقع جميع الورثة على العقد.

10. اشترط على البائع أن يتنازل عن عداد المياه والكهرباء والغاز.

11. استلم الشقة بعد التعاقد مباشرة ، وتأكد أن ملكيتك تكون أقوى بالاستلام.

12. في حالة البيع على أقساط ، يجب أن تثبت أرقام وتواريخ إيصالات الأمانة ، أو الشيكات ، في العقد.

13. احذر من شراء شقة في دور مخالف غير وارد في الرخصة ، بأي حال من الأحوال.

14. لا تشتري بأي حال من الأحوال ، شقة ليست موجودة بالفعل ، أو لم تشاهدها على الطبيعة.

15. أهم بيانات عقد البيع ، «اسم المشتري والبائع كاملا ، رقم البطاقة ، وعنوان محل الإقامة كاملا».

16. اصطحب محام في كل تحركاتك ، أو على الأقل احرص على استشارته فيما أنت مقدم عليه من خطوات.

17. اطلع المحامي الخاص بك ، على التفاصيل كاملة لكتابة العقد.

18. لا تسلم بالعقد المكتوب من قبل البائع.