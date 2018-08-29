برلماني: الحكومة فشلت في السيطرة على الأسعار بالأسواق والمواطن المصري لا يشعر بتحسن الأوضاع الاقتصادية

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أعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري النائب “ياسر عمر” إن الحكومة المصرية الحالية من الممكن أن تنجح في خفض معدلات التضخم الاقتصادية إلى نسبة ثمانية ونصف في المئة خلال الأربع سنوات القادمة، حيث صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة “هالة السعيد”، حيث أن معدلات التضخم خلال الوقت الراهن تصل إلى عشرة ونصف في المئة.

وأضاف إن المواطن المصري لم يشعر بتحسن في معدلات التضخم والتحسن الاقتصادي بسبب فشل الحكومة في السيطرة على الأسعار في الأسواق، حيث أن متوسط أسعار أي من الفواكه والخضروات داخل الأسواق المصرية تتراوح ما بين عشرة جنيهات إلى خمسة عشر جنيهاً.

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وأضاف إن مجلس النواب المصري قد أخرج قانون حماية المستهلك، ولكنه لم يطبق بعد، بسبب قلة مكاتب حماية المستهلك وموظيفها على مستوى جمهورية مصر العربية.

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