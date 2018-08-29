تعرف على خطة الحكومة لتطوير مدينة 6 أكتوبر بـ1.6 مليار جنيه

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قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر ، بدأ تنفيذ خطة لصيانة وتطوير الطرق الداخلية للأحياء السكنية ، والمناطق الصناعية في مدينة 6 أكتوبر ، وذلك بتكلفة قدرها 1.6 مليار جنيه مصري.

وفي بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أضاف رئيس مجلس الوزراء ، أن خطة تطوير الأحياء السكنية في مدينة 6 أكتوبر ، تأتي بالتوازي مع مشروعات تطوير المحاور الرئيسية ، التي تنفذ في مدينة 6 أكتوبر حاليا.

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رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، المهندس عصام بدوي ، قال إن التطوير يشمل إزالة الأجزاء المتهالكة في الطبقة الرابطة للأسفلت ، وتأهيل السن واستكماله ، فضلا عن صيانة المرافق «مياه – صرف» ، وزيادة غرف صرف المطر في الشوارع ، وإعادة رصف أجزاء الطبقة الرابطة ، وتنفيذ البردورات والتبليطات للأرصفة بالإنترلوك.

وزاد المهندس عصام بدوي ، أن عمليات التطوير في مدينة 6 أكتوبر ، تشمل كذلك تنفيذ الطبقة السطحية لكامل الطرق ، في الأحياء المكتملة المرافق ، وتنفيذ عدد من المطبات من البازلت ، ووضع لوحات استرشادية والتخطيط اللازم لها ، في الأماكن التي حددتها الدراسات المرورية في المدينة ، وتشمل الخطة كذلك ، رصف طرق الأحياء التي وصلت نسبة البناء بها إلى 70%.

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية 817 مليون جنيه ، تشمل تطوير الأحياء السكنية من (1 – 5) ، وذلك بقيمة 177 مليون جنيه ، وتطوير المنطقة الصناعية (1 – 3) ، وذلك بقيمة 115 مليون جنيه ، فضلا عن تطوير المجاورتين (13 – 14) في منطقة غرب سوميد ، وذلك بقيمة 10 ملايين جنيه ، وتطوير الطرق بالتوسعات الشرقية ، بقيمة 90 مليون جنيه ، وتطوير منطقة إسكان الشركات بالتوسعات الشمالية بقيمة 13 مليون جنيه.

وتابع المهندس عصام بدوي ، أن خطة تطوير مدينة 6 أكتوبر ، تشمل أيضا رصف طرق منطقة 2000 قطعة ، في منطقة امتداد التوسعات الشمالية ، وذلك بقيمة 55 مليون جنيه ، وتطوير الطريق الشمالي ، وذلك بقيمة 65 مليون جنيه ، وذلك لخدمة بعض المناطق ، مثل «التوسعات الشمالية ، جامعة القاهرة ، مناطق الحزام الأخضر ، ونقل حركة سيارات النقل الثقيل من طريق جمال عبدالناصر إلى الطريق الشمالي».

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، أنه جار طرح باقي المشروعات في الأحياء السكنية ، وذلك بقيمة تقديرية 800 مليون جنيه ، وتشمل تطوير 12 مجاورة ، في منطقة غرب سوميد ، وتطوير طريق الكفراوي ، لخدمة الأحياء السكنية من الأول حتى السادس ، ومنطقة جنوب الأحياء ، فضلا عن تطوير طريق جمال عبد الناصر ، لخدمة بعض المناطق من ميدان جهينة ، مرورا بنادي الصيد ومول العرب ، والحي السابع إلى الحي الثاني عشر ، ومنطقة الشماليات والمنطقة الصناعية ، موضحا أنه جارٍ إعداد مستندات الطرح ، لمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء السكنية ، والحي المتميز ، والحي السادس.

وعن المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي ، قال المهندس عصام بدوي ، إنه جارٍ تطوير بعض الطرق في التوسعات الشرقية «تطوير طريق وادى دجلة» ، حيث تم تعديل القطاع العرضي للطريق ، بما يحقق توفير أماكن انتظار للسيارات في الجزيرة الوسطى بالحارة المُنفذة أمام النادي ، بهدف استيعاب نحو 50 سيارة انتظار موازٍ للرصيف ، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ هذه الأماكن بالإنترلوك ، كما تم تخطيط وتنفيذ أماكن انتظار للسيارات في الحارة الأخرى ، لاستيعاب نحو 80 سيارة انتظار عمودي على الرصيف ، وتم تنفيذ رصف ازدواج للطريق أمام النادي ، وتبليط وزراعة الجزيرة الوسطى بالنخيل البلدي والصبار المزهر.​