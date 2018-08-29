البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات بفعل مشتريات المصريين

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.16% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.54% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.86%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.15% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.39% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فصعد بنسبة 0.21%.

وكانت البورصة المصرية ، استهلت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أنهت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.47% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» ، بنسبة 0.14% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 0.26%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتد بقوة ، حيث قلص خسائر 7 جلسات ، حيث أنهى التعاملات على شمعة إيجابية. مصحوبة بأحجام تداول لم يشهدها السوق منذ بداية الشهر الحالي ، حيث أغلق قرب مستوى 15600 نقطة ، متوقعة كذلك ، أن يواصل الصعود حتى مستوى 15900 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أضافت شركة «مباشر» ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتد بعد أن اختبر خط الاتجاه الهابط ، الذي بدأه في شهر مايو الماضي ، حيث عمل خط الاتجاه لخط دعم قوي ، موضحة أن هذا لا يغير من سلبية الصورة على المدى المتوسط ، لكنه يخلق فرصا جديدة للمتاجرة على المدى القصير.