البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 8 مليارات جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في المؤشرات كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين من المؤسسات ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 8 مليارات جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 875.915 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 280 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 907 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 26.9 ألف عملية لـ173 شركة.

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وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.19% ، من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 18.58% ، واستحوذ العرب على نسبة 8.22% خلال جلسة تداول اليوم ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 36.47% من المعاملات في البورصة ، أما باقي المعاملات فكانت من نصيب الأفراد بنسبة 63.52%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب ، مالت نحو البيع بقيمة 57.6 مليون جنيه ، 3.6 مليون جنيه ، 104 آلاف جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 52.9 مليون جنيه ، 7.8 مليون جنيه ، 621 ألف جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.47% ، حيث أغلق عند مستوى 15835 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.78% ، حيث أغلق عند مستوى 2589 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.04% ، حيث أغلق عند مستوى 15549 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.28% عند مستوى 745 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.55% ، حيث أغلق عند مستوى 1926 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.14% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 115 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 34 شركة ، ولم تتغير مستويات 24 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.16% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.54% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.86%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.15% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.39% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فصعد بنسبة 0.21%.

وكانت البورصة المصرية ، استهلت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أنهت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.47% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» ، بنسبة 0.14% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 0.26%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتد بقوة ، حيث قلص خسائر 7 جلسات ، حيث أنهى التعاملات على شمعة إيجابية. مصحوبة بأحجام تداول لم يشهدها السوق منذ بداية الشهر الحالي ، حيث أغلق قرب مستوى 15600 نقطة ، متوقعة كذلك ، أن يواصل الصعود حتى مستوى 15900 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أضافت شركة «مباشر» ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتد بعد أن اختبر خط الاتجاه الهابط ، الذي بدأه في شهر مايو الماضي ، حيث عمل خط الاتجاه لخط دعم قوي ، موضحة أن هذا لا يغير من سلبية الصورة على المدى المتوسط ، لكنه يخلق فرصا جديدة للمتاجرة على المدى القصير.