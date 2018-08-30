تعرف على موعد حجز وحدات المرحلة الثانية في «سكن مصر»

منذ 42 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على موعد حجز وحدات المرحلة الثانية في «سكن مصر»
قرعة سكن مصر

قال معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس وليد عباس ، إن الوزارة سوف تجري القرعة العلنية ، للمتقدمين لحجز وحدات المرحلة الثانية من مشروع «سكن مصر» ، خلال شهر من الآن.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أكد المهندس وليد عباس ، أن انخفاض عدد المتقدمين ، عن عدد الوحدات المطروحة ، لا يعني حصول المتقدمين على وحدات ، لافتا إلى أن هناك مدنا ، شهدت نسبة إقبال كبيرة ، أعلى بكثير من عدد الوحدات المطروحة ، وبالتالي سوف يتم إجراء قرعة عليها.

وزاد معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلا إن المرحلة الثانية من مشروع «سكن مصر» ، تضمنت نحو 20 ألف وحدة في 8 مدن جديدة ، وهي «القاهرة الجديدة ، 6 أكتوبر ، بدر ، العبور ، دمياط الجديدة ، المنيا الجديدة ، ناصر (غرب أسيوط) ، وغرب قنا».

ولفت المهندس وليد عباس ، إلى أن الوحدات المطروحة في المرحلة الثانية من مشروع «سكن مصر» ، تبلغ مساحتها نحو 115 متر مربع ، بمستوى تشطيب متميز ، وسوف يتم تسليمها خلال 18 شهرا ، حيث يحاط المشروع بسياج شجري ، فضلا عن توافر أعمال تنسيق موقع متميزة ، وخدمات تجارية ، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي ، متابعا أن سحب كراسات الشروط مستمر ط من أجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

وأوضح معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه في حال الحصول على وحدة سكنية بنظام القرعة ، يتم استكمال سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة ، فضلا عن (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) ، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

وتابع المهندس وليد عباس ، أنه في حال سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل ، خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة ، يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة ، لافتا إلى إمكانية سداد باقي ثمن الوحدة بالنظام التالي ، «6 دفعات ربع سنوية ، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة ، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط ، وسداد نسبة 10% من ثمن الوحدة ، دفعة تعاقد واستلام ، تسدد في الموعد المحدد للاستلام ، وفقا لإخطار العميل بذلك ، إضافة إلى تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة ، الذي يتم سداده بأحد البديلين التاليين ، (الأول ، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام ، والثاني ، عن طريق التمويل العقاري) ، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية دون فوائد ، لحين الحصول على موافقة جهة التمويل ، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام ، وفقا لإخطار العميل.