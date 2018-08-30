تعرف على موعد حجز وحدات المرحلة الثانية في «سكن مصر»

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قال معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس وليد عباس ، إن الوزارة سوف تجري القرعة العلنية ، للمتقدمين لحجز وحدات المرحلة الثانية من مشروع «سكن مصر» ، خلال شهر من الآن.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أكد المهندس وليد عباس ، أن انخفاض عدد المتقدمين ، عن عدد الوحدات المطروحة ، لا يعني حصول المتقدمين على وحدات ، لافتا إلى أن هناك مدنا ، شهدت نسبة إقبال كبيرة ، أعلى بكثير من عدد الوحدات المطروحة ، وبالتالي سوف يتم إجراء قرعة عليها.

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وزاد معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلا إن المرحلة الثانية من مشروع «سكن مصر» ، تضمنت نحو 20 ألف وحدة في 8 مدن جديدة ، وهي «القاهرة الجديدة ، 6 أكتوبر ، بدر ، العبور ، دمياط الجديدة ، المنيا الجديدة ، ناصر (غرب أسيوط) ، وغرب قنا».

ولفت المهندس وليد عباس ، إلى أن الوحدات المطروحة في المرحلة الثانية من مشروع «سكن مصر» ، تبلغ مساحتها نحو 115 متر مربع ، بمستوى تشطيب متميز ، وسوف يتم تسليمها خلال 18 شهرا ، حيث يحاط المشروع بسياج شجري ، فضلا عن توافر أعمال تنسيق موقع متميزة ، وخدمات تجارية ، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي ، متابعا أن سحب كراسات الشروط مستمر ط من أجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

وأوضح معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه في حال الحصول على وحدة سكنية بنظام القرعة ، يتم استكمال سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة ، فضلا عن (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) ، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

وتابع المهندس وليد عباس ، أنه في حال سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل ، خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة ، يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة ، لافتا إلى إمكانية سداد باقي ثمن الوحدة بالنظام التالي ، «6 دفعات ربع سنوية ، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة ، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط ، وسداد نسبة 10% من ثمن الوحدة ، دفعة تعاقد واستلام ، تسدد في الموعد المحدد للاستلام ، وفقا لإخطار العميل بذلك ، إضافة إلى تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة ، الذي يتم سداده بأحد البديلين التاليين ، (الأول ، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام ، والثاني ، عن طريق التمويل العقاري) ، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية دون فوائد ، لحين الحصول على موافقة جهة التمويل ، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام ، وفقا لإخطار العميل.