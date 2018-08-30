تعرف على مواعيد العمل الجديدة في بنك مصر

Advertisements

أعلن بنك مصر ، قراره بمد العمل في فروعه كافة ، حتى الساعة الرابعة عصرا ، بدلا من الساعة الثالثة عصرا.

ويمتلك بنك مصر ، شبكة فروع تزيد عن 620 فرعا ، بينها 55 فرعا تعمل حتى الساعة الخامسة مساء ، و548 فرعا تعمل حتى الرابعة عصرا ، وتستقبل العملاء حتى الثالثة مساء ، و13 فرعا تعمل 24 ساعة ، داخل الموانئ والمطارات والفنادق ، فضلا عن 6 فروع ، تعمل حتى الساعة السابعة مساء ، في النوادي والمولات التجارية.

Advertisements

كما يمتلك بنك مصر كذلك ، واحدة من أكبر شبكات الصراف الآلي ، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.