الحكومة تلزم المتعاملين معها بسداد المستحقات المالية إلكترونيا في يناير 2019

منذ 30 دقيقة أخبار الاقتصاد
الحكومة تلزم المتعاملين معها بسداد المستحقات المالية إلكترونيا في يناير 2019
وزارة المالية

تواصل وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، استعداداتها لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا ، بشكل إلزامي ، وذلك للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة ، بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري ، وذلك بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، بداية من مطلع شهر يناير المقبل.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الخميس ، أوضحت وزارة المالية ، أنه جار العمل من أجل الانتهاء من التجهيزات ، وآليات تطبيق النظام الجديد ، عن طريق إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة ، وإنشاء البنية التحتية ، سواء كانت خطوط إنترنت ، ووسائل تكنولوجية حديثة ، وتوفير الأجهزة الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة ، فضلا عن توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية ، في أنحاء الجمهورية كافة ، وتدريب العاملين في وقت قريب ، على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة ، وتوفير بيئة العمل المناسبة.

وفي سياق متصل ، بدأت مصلحة الضرائب العامة ، برئاسة عماد سامي ، مؤخرا ، التشغيل التجريبي لاستقبال الإقرارات الإلكترونية ، وإتاحة المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة ، التي تسهل على الممولين والمسجلين ، تقديم إقراراتهم الضريبية ، ليصبح الأمر إلزاميا بداية من مطلع أكتوبر المقبل ، في إطار جهود وزارة المالية ، التي تهدف إلى تحديث وميكنة دورة العمل في مصلحة الضرائب ، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة ، التي تطبقها كبرى دول العالم ، بهدف إحكام الرقابة على الإيرادات العامة ، وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وأكدت مصلحة الضرائب في الوقت ذاته ، جاهزيتها للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية ، حيث تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة ، بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة ، بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين ، بهدف لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا ، في ملفات الممولين والمسجلين.