الحكومة تلزم المتعاملين معها بسداد المستحقات المالية إلكترونيا في يناير 2019

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تواصل وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، استعداداتها لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا ، بشكل إلزامي ، وذلك للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة ، بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري ، وذلك بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، بداية من مطلع شهر يناير المقبل.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الخميس ، أوضحت وزارة المالية ، أنه جار العمل من أجل الانتهاء من التجهيزات ، وآليات تطبيق النظام الجديد ، عن طريق إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة ، وإنشاء البنية التحتية ، سواء كانت خطوط إنترنت ، ووسائل تكنولوجية حديثة ، وتوفير الأجهزة الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة ، فضلا عن توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية ، في أنحاء الجمهورية كافة ، وتدريب العاملين في وقت قريب ، على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة ، وتوفير بيئة العمل المناسبة.

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وفي سياق متصل ، بدأت مصلحة الضرائب العامة ، برئاسة عماد سامي ، مؤخرا ، التشغيل التجريبي لاستقبال الإقرارات الإلكترونية ، وإتاحة المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة ، التي تسهل على الممولين والمسجلين ، تقديم إقراراتهم الضريبية ، ليصبح الأمر إلزاميا بداية من مطلع أكتوبر المقبل ، في إطار جهود وزارة المالية ، التي تهدف إلى تحديث وميكنة دورة العمل في مصلحة الضرائب ، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة ، التي تطبقها كبرى دول العالم ، بهدف إحكام الرقابة على الإيرادات العامة ، وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وأكدت مصلحة الضرائب في الوقت ذاته ، جاهزيتها للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية ، حيث تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة ، بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة ، بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين ، بهدف لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا ، في ملفات الممولين والمسجلين.