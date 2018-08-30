مشتريات الأجانب تدفع البورصة لمواصلة الارتفاع في منتصف التعاملات

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس ، جلسة نهاية الأسبوع ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.77% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.50% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.58%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.20% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط بنسبة 0.03%.

وكاتت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة اليوم الخميس ، نهاية جلسات الأسبوع ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2010 ، بارتفاع جماعى في مؤشرات كافك ، حيث أنهت جلسة تعاملات أمس الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.43% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.34% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.16%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.10% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.15%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى جلسة أمس الأربعاء باللون الأخضر ، حيث أغلق فوق 15.800 نقطة وسط أحجام مرتفعة نسبيا.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت شركة «مباشر» ، أن المؤشر يواجه في الوقت ذاته ، مقاومة رئيسية عند المستوى 15.900 نقطة ، وزادت الشيء ينطبق على معظم الأسهم القيادية ، متابعة: «قد تعوق تلك المستويات 15.900 – 16.000 نقطة تقدم المؤشر، لكن ليس لفترة طويلة».

وتابعت الشركة في تقريرها: «نوصي بجني الأرباح جزئيا ، كي يتغلب المؤشر الرئيسي للبورصة ، على مستوى المقاومة التالية ، التي نعتقد أنها قادرة على ذلك ، وفي حال تمكن المؤشر من تخطي هذه المقاومة 16.000 نقطة ، فسوف يتم الانتهاء من تشكيل نموذج القاع المزدوج ، وعندها يكون الهدف 16500 نقطة».