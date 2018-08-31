أسعار الطوب اليوم الجمعة 31 أغسطس 2018

منذ 1 ساعة أخبار الاقتصاد
أسعار الطوب اليوم الجمعة 31 أغسطس 2018
أسعار الطوب

حالة من الاستقرار بأسعار الطوب اليوم الجمعة في أسواق مواد البناء المصري، حيث سجل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 60 سم× 20 سم × 2م سم سعر أربعة آلاف وسبعمائة وستة وأربعين جنيه للألف طوبة.

كما سجل سعر الطوب الرملي الخفيف بأبعاد 60 سم× 20 سم× 20 سم بسعر خمسة آلاف خمسمائة وخمسين جنيه للمتر المكعب، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت بأبعاد 25 سم × 12,5 سم × 6 سم سعر الألف طوبة ستمائة وثلاثين جنيهاً مصرياً.

كما سجل سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ بأبعاد 40 سم× 20 سم× 12 سم بسعر ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وعشرين جنيه مصري، وسعر الطوب الطفلي مثقب أبعاد 25 سم × 12 سم × 6,5 سم الألف طوبة بسعر أربعمائة وخمسة وتسعين جنيه.

وسجل سعر الطوب الطفلي المثقب بأبعاد 25 سم × 12 سم × 13 سم سعر الألف طوبة بسعر تسعمائة وثمانية عشر جنيهاً، وسعر سعر الطوب الرملي الوردي بأبعاد 25 سم× 12 سم× 6 سم سعر الألف طوبة بسعر ثمانمائة وتسعة وثلاثين جنيه.

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