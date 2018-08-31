أسعار الطوب اليوم الجمعة 31 أغسطس 2018

Advertisements

حالة من الاستقرار بأسعار الطوب اليوم الجمعة في أسواق مواد البناء المصري، حيث سجل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 60 سم× 20 سم × 2م سم سعر أربعة آلاف وسبعمائة وستة وأربعين جنيه للألف طوبة.

كما سجل سعر الطوب الرملي الخفيف بأبعاد 60 سم× 20 سم× 20 سم بسعر خمسة آلاف خمسمائة وخمسين جنيه للمتر المكعب، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت بأبعاد 25 سم × 12,5 سم × 6 سم سعر الألف طوبة ستمائة وثلاثين جنيهاً مصرياً.

Advertisements

كما سجل سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ بأبعاد 40 سم× 20 سم× 12 سم بسعر ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وعشرين جنيه مصري، وسعر الطوب الطفلي مثقب أبعاد 25 سم × 12 سم × 6,5 سم الألف طوبة بسعر أربعمائة وخمسة وتسعين جنيه.

وسجل سعر الطوب الطفلي المثقب بأبعاد 25 سم × 12 سم × 13 سم سعر الألف طوبة بسعر تسعمائة وثمانية عشر جنيهاً، وسعر سعر الطوب الرملي الوردي بأبعاد 25 سم× 12 سم× 6 سم سعر الألف طوبة بسعر ثمانمائة وتسعة وثلاثين جنيه.

أقرا المزيد مشتريات الأجانب تدفع البورصة لمواصلة الارتفاع في منتصف التعاملات