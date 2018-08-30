تعرف على أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الخميس 30 أغسطس 2018

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شهد أسعار الأسمنت ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، استقرارا سعريا في الأسواق ، حيث سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح ، 848 جنيها للطن الواحد ، بينما سجل سعر أسمنت بورتلاند طرة 833 جنيها للطن الواحد ، أما الشركة القومية للأسمنت الفاخر فسجلت سعر 895 جنيها للطن الواحد.

وسعر أسمنت سيناء سجل في الأسواق 825 جنيها للطن ، بينما سجل سعر مصر للأسمنت «قنا» 830 جنيها للطن ، أما سعر العربية للأسمنت «النصر» فسجل 823 جنيها للطن ، وبلغ سعر «السويدى» 848 جنيها للطن الواحد.

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أما أسعار الأسمنت المخلوط ، فتباينت في الأسواق ، حيث سجل سعر أسمنت القومية «التوفير» 840 جنيها للطن الواحد ، بينما سجل سعر أسمنت حلوان «الواحة» 833 جنيها للطن الواحد ، وبلغ سعر أسمنت سيناء 833 جنيها للطن الواحد.

وعن أسعار الأسمنت الأبيض ، فقد سجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض «سوبر سيناء» 2230 جنيها للطن الواحد ، بينما سجل سعر «سوبر رويال المنيا» 2255 جنيها للطن الواحد ، وبلغ سعر «حلوان المنيا» 2300 جنيه للطن الواحد ، أما سيناء للأسمنت الأبيض «العادة» فسجل 2280 جنيها للطن الواحد.