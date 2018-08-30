أسعار الدواجن اليوم الخميس 30 أغسطس 2018 في الأسواق التجارية

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تباينت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس الثلاثين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 تبعاً لكل سوق من الأسواق التجارية المختلفة في العديد من المناطق حيث سجل سعر الكيلو ستة وعشرين جنيه في المزارع.

وقد تراوح سعر البيع إلى المستهلك ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين جنيهاً للكيلو، أما بالنسبة إلى سعر الدواجن البلدي للمستهلك فقد سجل سعر الكيلو ثلاثة وأربعين جنيهاً.

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وقد أعلن رئيس شعبة الدواجن عبدالعزيز السيد قائلاً “إن مبيعات الدواجن قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار الأسعار”.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم أقل سعر خمسة وعشرين جنيه وأعلى سعر سجل ستة وعشرين جنيه، وسعر سعر الكتكوت الابيض أقل سعر سجل ستة جنيه، وأعلى سعر ستة جنيهات وربع، وسجل سعر دجاج ساسو أقل سعر اثنين وثلاثين جنيهاً، وسجل أعلى سعر اثنين وثلاثين ونصف.

وسجل سعر كتكوت ساسو أٌقل سعر اثنين جنيه وخمسة وسبعون قرشاً، وأعلى سعر ثلاثة جنيهات، أما بالنسبة إلى كيلو الدواجن البلدي فقد سجل أقل سعر تسعة وعشرين جنيه، وأعلى سعر تسعة وعشرين جنيهاً ونصف، وسجل سعر الكتكوت البلدي 1,85 جنيه، وأعلى سعر 2,35 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر أقل سعر سبعة وثلاثين جنيه، وأعلى سعر سبعة وثلاثين جنيهاً ونصف، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض أقل سعر أربعة وثلاثين جنيهاً، وأعلى سعر أربعة وثلاثين جنيهاً ونصف، وسعر البيض البلدي سجل أقل سعر للكارتونة خمسة وثلاثين جنيهاً ونصف، وأعلى سعر ستة وثلاثين جنيها ونصف.

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