مشتريات العرب والأجانب تصعد بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. ورأس المال يربح 6 مليارات جنيه

Advertisements

اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الخميس ، ختام جلسات الأسبوع ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 5.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 881.761 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 190.1 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 857 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 24.3 ألف عملية لـ183 شركة.

Advertisements

وسجلت تعاملات المصريين في البورصة ، نسبة 71.72% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 21.88% ، أما العرب فاستحوذوا على نسبة 6.39% ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 43.16% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 56.83%.

صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية ، مالت نحو البيع بقيمة 13.5 مليون جنيه ، 4.3 مليون جنيه ، 1.5 مليون جنيه ، 57.1 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 8.7 مليون جنيه ، 67.7 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.10% ، حيث أغلق عند مستوى 16009 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.53% ، حيث أغلق عند مستوى 2603 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.91% ، حيث أغلق عند مستوى 15690 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.28% عند مستوى 747 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ، حيث أغلق عند مستوى 1936 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط بنسبة 0.03% ، حيص وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 62 شركة ، ولم تتغير مستويات 43 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس ، جلسة نهاية الأسبوع ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ارتفعت مؤشرات البورصة بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.77% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.50% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.58%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.20% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط بنسبة 0.03%.

وكاتت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة اليوم الخميس ، نهاية جلسات الأسبوع ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2010 ، بارتفاع جماعى في مؤشرات كافك ، حيث أنهت جلسة تعاملات أمس الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.43% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.34% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.16%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.10% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.15%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى جلسة أمس الأربعاء باللون الأخضر ، حيث أغلق فوق 15.800 نقطة وسط أحجام مرتفعة نسبيا.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت شركة «مباشر» ، أن المؤشر يواجه في الوقت ذاته ، مقاومة رئيسية عند المستوى 15.900 نقطة ، وزادت الشيء ينطبق على معظم الأسهم القيادية ، متابعة: «قد تعوق تلك المستويات 15.900 – 16.000 نقطة تقدم المؤشر، لكن ليس لفترة طويلة».

وتابعت الشركة في تقريرها: «نوصي بجني الأرباح جزئيا ، كي يتغلب المؤشر الرئيسي للبورصة ، على مستوى المقاومة التالية ، التي نعتقد أنها قادرة على ذلك ، وفي حال تمكن المؤشر من تخطي هذه المقاومة 16.000 نقطة ، فسوف يتم الانتهاء من تشكيل نموذج القاع المزدوج ، وعندها يكون الهدف 16500 نقطة».