«إيني» تعلن كشفا جديدا للغاز في الصحراء الغربية (تفاصيل)

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أعلنت شركة «إيني» الإيطالية ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، كشفا جديدا لها في الصحراء الغربية ، حيث اكتشفت بئرا جديدا للغاز ، في منطقة امتياز شرق الأبيض.

وفي بيان صادر عنها ، اليوم الخميس ، نشرته عبر موقعها الإلكتروني ، ذكرت شركة إيني ، أن منطقة الامتياز التي اكتُشف بئر الغاز بها ط تقع على بعد 30 كيلو مترا ، شمال غرب امتياز مليحة في الصحراء الغربية».

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وأضافت «إيني» في بيانها ، أن البئر الجديد بلغ عمقه نحو 17 ألف قدم كما هو مستهدف ، حيث بلغت الطبقات التي تحمل الغاز في الحجر الرملي «العصر الجوراسي» ، موضحة أن إنتاج البئر الجديد ، يصل إلى نحو 25 مليون قدم مكعب.

المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ، حمدي عبد العزيز ، قال إن الكشف الجديد الذي أعلنت عنه «إيني» الإيطالية اليوم ، يؤكد أن حوض الصحراء الغربية ، أحد المناطق الواعدة في إنتاج الغاز.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، أكد حمدي عبد العزيز ، أن هناك عدة شركات تعمل في الصحراء الغربية ، بينها «أباتشي» و«شل» ، إضافة إلى شركة «إيني» ، التي تعمل في منطقة امتياز مليحة ومنطقة غرب الأبيض ، التي اكتُشف البئر الجديد بها.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ، إلى أن شبكة نقل الغاز متوافرة في الصحراء الغربية ، ما يسهم بدوره في تسهيل استغلال الغاز المستخرج حاليا ، والذي يضاف إلى إجمالي إنتاج مصر ، الذي يصل في الوقت الحالي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا.

وزادت شركة «إيني» الإيطالية ، في بيانها ، أنها بدأت إجراء دراسات لتطوير احتياطيات الغاز ، من مناطق الامتياز لديها ، بهدف زيادة إنتاج كميات الغاز من حوض الصحراء الغربية ، حيث تسهم شركة «إيني» ، في إنتاج نحو 55 ألف برميل من النفط المكافئ من الصحراء الغربية يوميا.