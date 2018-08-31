طلبات إعانة البطالة تزداد في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

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أعلنت مصادر مسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتفاع طلبات الحصول على “إعانة البطالة” خلال الأسبوع السابق، على الرغم من وجود مؤشرات تدل على قوة سوق العمل الأمريكي ومن المتعين أن يبقى الاقتصاد الأمريكي في مسار نمو يمكن أن يوصف بالقوي خلال عام 2018.

وقد أعلنت وزارة العمل الأمريكية “إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة قد ارتفع بمقدار 3 آلاف ليصل إجمالي العدد إلى مائتين وثلاثة عشر ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2018″.

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وقد أعلنت وكالة الأنباء رويترز أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تزايدت مرة ثانية بعد أن تراجعت لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة.

وقد صرح عدد من خبراء الاقتصاد والذي أعلنوا عن توقعهم أن ترتفع معدلات البطالة إلى مائتين وأربعة عشر ألفاً خلال أسبوع، ويشهد سوق الوظائف الأمريكية نمو مطرد في الأجور، وهو ما ساعد على العمل على تعزيز”إنفاق المستهلكين” ودعم الاقتصاد بشكل عام.

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