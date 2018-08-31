أمريكا تفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصين خلال الأسبوع القادم

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أعلنت “بلومبرج نيوز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ جميع مساعديه بأنه يريد أن يمضي قدماً في “خطة فرض رسوم جمركية على واردات الدولة الصينية” بقيمة مالية تصل إلى مائتين مليار دولار خلال الأسبوع القادم.

وتأتي تلك الخطوات في إطار التصعيد الجديد لتوتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الدول الصينية، وقد أعلنت وكالة الأنباء رويترز عن فرض كل من أمريكا والصين رسوم جمركية على البضائع بقيمة تصل إلى خمسين مليار دولار ضد كلاً منها ضد الآخر.

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قد هددت الدولتين بفرض مزيد من الرسوم الجمركية، وقد وصف المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الصين المحادثات التي تمت بين الطرفين خلال الأسبوع السابق بأنها لم تجدي أي تقدم للتوصل إلى تخفيف حدة المشاكل الاقتصادية بين البلدين.

وقد هدأت بشكل نسب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، أعظم قوتين في العالم من الناحية الاقتصادية بعد أن أعلنت الدولة الصينية والأمريكية عن إجراء محادثات بين الطرفين خلال الأسبوع السابق في العاصمة الأمريكية وقد تم وصف تلك المحادثات بالبناءة.

وقد سجل إجمالي السلع التي فرضت عليها الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى ما يقارب من مائة مليار دولار عقب دخول حزمة من “الرسوم الثانية” على منتجات كلا البلدين حيز التنفيذ.

ومن المتعين أن تدخل حزمة رسوم ثالثة إلى حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018، وسوف يصل إلى مائتين مليار دولار ضد المنتجات الصينية، ويعتقد عدد من خبراء الاقتصاد العالمي “إن فرض رسوم جمركية على واردات تقدر بحوالي مائة مليار دولار من شأنه أن يؤدي إلى تقلص حجم التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 0,5%”.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن إجمالي صادرات الدولة الصينية السنوية إلى أمريكا يزيد عن خمسمائة مليار دولار أمريكي، في مقابل واردات أمريكية إلى الدولة الصينية تقدر بنحو مائة وأربعة وثلاثين مليار دولار.

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