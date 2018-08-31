النفط العالمي لأعلى مستوى له منذ يوليو.. تعرف على الأسباب

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ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الخميس إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، بعد أن حققت مكاسب بدعم من بعض من الأدلة التي تؤكد على تعطل إمدادات النفط الخام من كلا ً من فنزويلا والدولة الإيرانية بعد هبوط في مخزون النفط الأمريكي.

وقد ارتفعت عقود خام القياس العالمي “مزيج برنت” بقيمة ثلاثة وستين سنتاً، لتصل قيمة البرميل إلى 777,77 دولار، بينما أغلقت “عقود الخام الأمريكي” بارتفاع أربعة وسبعين سنتاً عد مستوى 70,25 دولار للبرميل بينما سجلت أعلى مستوى لها خلال جلسة تعاملات اليوم عند 70,50 دولار.

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وبنهاية تعاملات اليوم يسجل الخامين أعلى مستوى لهما في أكثر من شهر، وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز للأنباء عن ارتفاع مزيج برنت بحوالي عشرة في المئة على مدى الأسبوعين السابقين بدعم من توقعات واسعة بأن سوق النفط العالمي سوف يشهد نقص في المعروض خلال الأشهر القليلة القادمة.

ومن الأسباب أيضا التي دفعت إلى ارتفاع أسعار النفط تراجع صادرات الدولة الإيرانية بسبب ضغوط العقوبات الجديد التي فرضها الدولة الأمريكية عليها.

ومن المتعين أن تصل صادرات الدولة الإيرانية من خام النفط ما يزيد قليلاً عن مليوني برميل يومي خلال شهر أغسطس مقارنة مع ذروة انتاجها الذي سجل 3,1 مليون برميل يومياً خلال شهر أبريل لعام 2018، مع تطبيق المستوردين للعقوبات الأمريكية من أجل خفض قيمة المشتريات من الدولة الإيرانية.

ومن أسباب ارتفاع أسعار النفط أيضا تراجع صادرات الخام من دولة فنزويلا، والتي تعد عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والتي تعصف بها أزمة اقتصادية حادة بما يصل إلى مليون برميل يومي.

وقد أوضح البيانات الاقتصادية الرسمية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء السابق أن توقع أن يكون هناك هبوط كبير في مخزون النفط الأمريكي، وهو ما أدى إلى تعزيز اتجاه الصعود لسوق النفط العالمي.

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