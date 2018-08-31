ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية.. لهذا السبب

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أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أنه سوف يقوم بدراسة انسحاب بلاده من منظمة التجارة العالمية إذا لم تقوم المنظمة بتطوير أدائها.

وتأتي تلك التصريحات في إطار استمرار الرئيس الأمريكي في توجيه الانتقادات إلى المنظمة، وقد صرح دونالد ترامب في مقابلة مع بلومبرج قائلاً “إذا لم يطوروا أدائهم، فسوف انسحب من منظمة التجارة العالمية”.

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وحسب المعلومات التي أعلنتها وكالة الأنباء رويترز فإن “الرئيس الأمريكي غير نادم على تعيين جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

وقد أعلن دونالد ترامب خلال الأسبوع السابق عن عدم سادة بسبب سياسة زيادة أسعار الفائدة التي ينتهجها جيروم بأول، وأكد الرئيس خلال تصريحاته مع بلومبرج “أنه يفكر في ربط ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتضخم الاقتصادي”.

وأوضح “أن اتفاقاً للتجارة مع الدولة الكندية سوف يأتي بحلول يوم الجمعة أو في غضون فترة زمنية، ولكنه سوف يأتي”، وأضاف الرئيس الأمريكي “أن مقترح الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات “ليس جيداً بما يكفي”.

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