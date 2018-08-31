تراجع الأسهم الأمريكية قبل عطلة نهاية الأسبوع.. تعرف على الأسباب

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تراجع الأسهم الأمريكية خلال 4 جلسات متتالية بسبب المخاوف الخاصة بالتجارة إلى جانب إقبال العديد من المستثمرين على المبيعات من أجل تقليل المخاطر قبل عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة رويترز “فقد أنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة معاملاته اليوم الخميس في بورصة وول ستريت بانخفاض يصل إلى 137,65 نقطة بنسبة مئوية تصل إلى 0,53 في المئة مسجلا 2586,2 نقطة”.

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كما أغلق “مؤشر ناسداك المجمع” منخفض بنسبة مئوية تصل إلى 0,26% بانخفاض ما يقارب من 21,32 نقطة، مسجل 8088,36 نقطة، بعد أن سجل خلال وقت سابق من جلسة تعاملات اليوم مستوى قياسي مرتفع جديد عند نقطة 8133,30.

كما هبط أيضا “مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً” بانخفاض ما يقارب من 12,1 نقطة، ليغلق عند مستوى 2901.13 نقطة.

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