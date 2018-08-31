المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2017/ 2018

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أعلن البنك المركزي المصري “إن تحويلات المصريين في الخارج قد ارتفعت بنسبة مئوية تصل إلى 21,1 في المئة مسجلة ما يقارب من 26,5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2017/ 2018”.

وقد ارتفعت بشكل عام تحويلات المصريين العاملين في الخارج منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016م، في إطار قيام الدولة المصرية بإدراج برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلق بالقرض من صندوق النقد الدولي، وتصل قيمة القرض إلى اثنى عشر مليار دولار أمريكي.

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وقد أعلن البنك المركزي المصري في بيان صحفي صادر عنه “إن تحويلات العاملين في الخارج قد زادت بنسبة مئوية تصل إلى 16,1 في المئة خلال الربع الأخير من العام المالي 2017/ 2018، والتي قد انتهت خلال الثلاثين من شهر يونيو السابق، مسجلة سبعة مليارات دولار، في مقابل ستة مليارات دولار خلال الربع الأخير من عام 2016/ 2017”.

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