رأس مال البورصة يربح 8.1 مليار جنيه عن جلسات أغسطس.. ونسبة النمو 0.9%

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ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، خلال جلسات شهر أغسطس الحالي ، نحو 8.1 مليار جنيه ، حيث أغلقت الجلسات ، عند مستوى 881.713 مليار جنيه ، وذلك بنسبة نمو بلغت 0.9% عن شهر يوليو المنصرم.

وبحسب تقرير البورصة الشهري ، رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتفع من 474.766 مليار جنيه ، حتى 569.895 مليار جنيه ، وذلك خلال جلسات شهر أغسطس ، بنسبة نمو قدرها 20% ، بينما صعد رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، من 184.602 مليار جنيه ، حتى 193.333 مليار جنيه ، وذلك بنسبة نمو بلغت 4.7%.

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أما رأس المال السوقي لمؤشر الأوسع نطاقا ، فارتفع من 659.368 مليار جنيه ، حتى 763.228 مليار جنيه ، وذلك بنسبة نمو قدرها 15.8% ، بينما بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات ، نحو 5145 مليون جنيه ، وذلك خلال جلسات شهر أغسطس الحالي ، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات ، نحو 5054 ألف سند تقريبا.