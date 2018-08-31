أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 31 أغسطس 2018

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استقرار في أسعار الأسمنت خلال تعاملات الجمعة 31 أغسطس 2018، حيث سجل سعر طن “الشركة العربية للأسمنت المسلح” سعر ثمانمائة وخمسة وتسعين جنيه إلى تسعمائة جنيه للطن الواحد.

كما سعر أسمنت سيناء ما بين ثمانمائة وأربعين إلى ثمانمائة وخمسة وأربعين جنيه للطن الواحد، وسجل سعر طن “أسمنت بورتلاند طرة” ما بين ثمانمائة وخمسين إلى ثمانمائة وخمسة وخمسين للطن الواحد.

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كما سجل سعر طن أسمنت “قنا” ما بين ثمانمائة وأربعين إلى ثمانمائة وخمسة وأربعين جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويدي ما بين ثمانمائة وخمسة وتسعين إلى تسعمائة جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط

وقد تباينت أسعار الأسمنت المخلوط حيث سجل سعر طن “أسمنت القومية التوفير” سعر ثمانمائة وأربعين جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت “حلوان الواحة” سعر ثمانمائة وثلاثة وثلاثين للطن، وسجل سعر طن “أسمنت سيناء” سعر ثمانمائة وثلاثة وثلاثين جنيه للطن.

أسعار الأسمنت الأبيض

فقد سجل سعر طن “سيناء للأسمنت الأبيض سوبر سيناء” سعر ألفين ومائتين وثلاثين جنيهاً للطن، وسجل سعر طن “سوبر رويال المنيا” سعر ألفين ومائتين وخمسة وخمسين جنيهاً للطن، وسجل سعر طن “سيناء للأسمنت الأبيض العادة” سعر ألفين ومائتين وثمانين جنيهاً للطن، وسعر سعر طن “حلوان المنيا” ألفان وثلاثمائة جنيهاً للطن.

أقرا المزيد تعرف على أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الخميس 30 أغسطس 2018