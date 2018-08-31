كوكاكولا تشتري سلسلة مقاهي كوستا كوفي البريطانية

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أعلنت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية عن قيامها بشراء “سلسلة مقاهي كوستا كوفي البريطانية” بمبلغ يقدر بحوالي 3,9 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 5,1 مليار دولار أمريكي، في إطار تحقيق خطط الشركة التوسعية في مجال “المشروبات الساخنة”.

وقد صرحت “شركة وايت بريد بي إل سي” التي تمتلك سلسلة مقاهي كوستا كوفي على أن سعر البيع يزيد ستة عشر صعف حجم إيرادات السلسلة خلال عام 2018، قبل احتساب الفوائد، والاستهلاكات والضرائب بحسب البيانات الصادر عن الشركتان اليوم الموافق الجمعة.

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كما أعلن جيمس كوينزي الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا اليوم في بيان قد تم نشره من قبل وكالة بلومبرج للأنباء” جاء فيه “المشروبات الساخنة هي من بين القطاعات القليلة الباقية في مجال المشروبات التي لا تمتلك فيها كوكاكولا علامة تجارية عالمية”.

وأكد “إن سلسلة مقاهي كوستا كافية تتيح لنا دخول هذه السوق من خلال اسم قوي في مجال صناعة القهوة”، وتتوجه شركات تصنيع المشروبات الخفيفة إلى توسيع مجال أنشطتها خلال الوقت الراهن حيث أن المستهلكون يبحثون عن بدائل لمشروبات الصودا المحلات بالسكر.

ويجدر هنا الإشارة أنه خلال الوقت السابق من شهر أغسطس قد وافقت “شركة بيبسي للمشروبات الغازية” على شراء شركة “صودا ستريم” المتخصصة في مجال صناعة ماكينات توزيع المياه الفوارة بسعر 3.2 مليار دولار أمريكي.

كما أعلنت شركة وايت بريد خلال شهر أبريل السابق لعام 2018 عن اعتزامها بيع سلسلة مقاهي كوستا كوفي بسبب ضغوط المستثمرين النشطين الذين يريدون فصل سلسلة المقاهي عن عمليات الشركة في “مجال الفندقة”.

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